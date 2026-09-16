Il voto bipartisan di una commissione della Camera ha fatto avanzare una legge che riformerebbe le norme fiscali federali per stablecoin, staking, prestiti in criptovalute e transazioni di asset digitali.

La commissione Ways and Means della Camera degli Stati Uniti ha approvato mercoledì il Digital Asset Tax Certainty Act con il sostegno bipartisan, facendo avanzare una legge volta a riformare il trattamento fiscale federale degli asset digitali.

Il disegno di legge è passato con un voto di 38-5 e riguarda stablecoin, mining e staking, prestiti di asset digitali, commissioni di transazione e altre attività legate alle criptovalute.

Tra le sue disposizioni, il disegno di legge introdurrebbe un trattamento fiscale speciale per le stablecoin agganciate al dollaro che soddisfano i requisiti e per determinati accordi di prestito in criptovalute, estenderebbe le norme sulle wash sale agli asset digitali ampiamente negoziati e introdurrebbe nuove regole per i redditi da mining e staking.

Fonte: Commissione Ways and Means

La legge introdurrebbe inoltre un’esenzione de minimis per determinate commissioni di transazione in criptovalute, consentendo ai contribuenti di evitare di riconoscere plusvalenze o minusvalenze quando gli asset digitali vengono utilizzati per pagare commissioni di rete o di transazione ammissibili pari o inferiori a 10 dollari.

L’approvazione della commissione invia il disegno di legge alla Camera dei rappresentanti al completo per l’esame.

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Il fallimento del CLARITY Act sposta l’attenzione sui regolatori

Il voto della commissione arriva un giorno dopo che il Senato non è riuscito a far avanzare il CLARITY Act, un disegno di legge più ampio sulla struttura del mercato che istituirebbe un quadro normativo federale per gli asset digitali e chiarirebbe i rispettivi ruoli della Securities and Exchange Commission e della Commodity Futures Trading Commission.

La mozione di cloture è fallita martedì con 49-50, non raggiungendo i 60 voti necessari per far avanzare la legge al dibattito nell’aula del Senato.

La senatrice Cynthia Lummis, presidente della sottocommissione del Senato sulle risorse digitali e principale promotrice della legge, ha accusato i democratici del fallimento del disegno di legge dopo il voto.

«Per oltre un anno hanno presentato richieste e, non appena le abbiamo soddisfatte, ne hanno avanzate di nuove e hanno spostato i paletti», ha dichiarato Lummis in una pubblicazione su X, aggiungendo che i democratici avevano votato contro le misure proposte per la protezione dei consumatori e contro le restrizioni sugli investimenti personali in criptovalute dei politici.

Con il disegno di legge che non è riuscito ad avanzare al Senato, il presidente della SEC Paul Atkins ha segnalato mercoledì che l’agenzia avrebbe continuato a procedere con la regolamentazione delle criptovalute nell’ambito dei poteri già esistenti.

«Con o senza una legge, agiremo con decisione nell’ambito dell’autorità statutaria della SEC per garantire certezza agli investitori americani e agli imprenditori che stanno plasmando il nostro futuro tecnologico», ha dichiarato Atkins in un post su X, aggiungendo: «Restate sintonizzati».

Fonte: Paul Atkins

Il presidente della CFTC Michael Selig ha fatto eco ad Atkins, affermando che l’agenzia sarebbe andata avanti utilizzando i poteri statutari già esistenti nonostante il voto del Senato.

«La CFTC è pienamente impegnata e pronta a pubblicare le proprie norme per la nuova frontiera della finanza», ha dichiarato Selig in un post su X mercoledì, aggiungendo che gli americani «meritano chiarezza normativa, certezza giuridica e protezione dei consumatori nei mercati degli asset in criptovalute».

Fonte: Mike Selig

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