Bernstein si aspetta una regolamentazione «aggressiva» da SEC e CFTC dopo il fallimento del CLARITY Act

Bernstein ha dichiarato che le agenzie federali pubblicheranno nuove norme per recuperare il tempo perso nei negoziati sul CLARITY Act, dopo che martedì il voto di cloture è fallito.

Gli analisti di Bernstein si aspettano una regolamentazione «aggressiva e rapida» da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) e della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti, dopo che martedì il Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act non ha superato un voto di cloture al Senato.

Gli analisti di Bernstein hanno dichiarato che le agenzie di regolamentazione pubblicheranno nuove norme per «recuperare il tempo perso nei negoziati sul CLARITY Act», in una nota di mercoledì condivisa con Cointelegraph.

Gli analisti hanno dichiarato di aspettarsi norme delle agenzie riguardanti la tassonomia dei token per la raccolta di capitali, misure di protezione degli sviluppatori relative alla finanza decentralizzata e ai protocolli di auto-custodia, esenzioni per l’innovazione nella tokenizzazione azionaria, tempi di approvazione più rapidi per i futures perpetui su asset del mondo reale e modifiche alle norme sui contratti federali di scommesse sportive e sulla loro classificazione come swap.

Bernstein ha dichiarato che queste agenzie federali porteranno maggiore chiarezza normativa al settore, compensando il fallimento del CLARITY Act, che avrebbe «reso il settore a prova di errore rispetto ai cambiamenti dei regimi politici».

Martedì, il Senato degli Stati Uniti non è riuscito ad approvare una mozione di cloture sul CLARITY Act, che avrebbe istituito il primo quadro normativo del Paese per gli asset digitali. Gli analisti di Bernstein hanno dichiarato improbabile una nuova votazione sulla legge, citando una finestra temporale limitata e preoccupazioni relative alle disposizioni etiche del disegno di legge.

Il 19 agosto, la SEC ha proposto nuove norme per creare un «quadro chiaro e adatto allo scopo per determinati contratti di investimento riguardanti asset crypto», consentendo alle entità di raccogliere capitali e preservando al contempo le tutele degli investitori. Le norme proposte offrono alle società crypto esenzioni che consentono l’emissione di token per un valore massimo di 5 milioni di dollari nell’arco di quattro anni e di un massimo di 75 milioni di dollari nell’arco di 12 mesi, oltre a un safe harbor che esenta le criptovalute dall’essere trattate come «contratti di investimento».

Il 27 luglio, il presidente della SEC Paul Atkins ha dichiarato alla CNBC che l’agenzia era «pronta, disponibile e in grado di emanare norme» sugli asset digitali qualora il Senato non avesse approvato il CLARITY Act.

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