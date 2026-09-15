Le azioni di Coinbase (COIN) sono scese del 9,9% martedì. Fonte: Yahoo Finance
I ribassi sono seguiti a un voto del Senato su una mozione di cloture per portare il disegno di legge all’esame dell’aula del Senato, senza raggiungere i 60 voti necessari. Il CLARITY Act stabilirebbe le regole per il mercato degli asset digitali negli Stati Uniti e delineerebbe quali parti del settore rientrano sotto la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e la Securities and Exchange Commission (SEC).
La battuta d’arresto lascia al disegno di legge poco tempo per avanzare quest’anno: restano meno di 36 giorni legislativi prima dell’insediamento di un nuovo Congresso, dopo le elezioni di metà mandato di novembre.
Dopo il voto, Bitcoin è sceso brevemente sotto i 75.000 dollari, ma al momento della stesura era risalito a circa 76.000 dollari, secondo i dati di CoinGecko.
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Il CEO di Coinbase Brian Armstrong era stato uno dei più espliciti sostenitori del settore del CLARITY Act, affermando a maggio che la legislazione non era mai stata in una posizione «più forte o più bipartisan».
Ad agosto Armstrong è stato ancora più esplicito sulle prospettive del disegno di legge, prevedendo «oltre 60 voti al Senato il 15 settembre» oppure nuove regole da parte della CFTC e della SEC il 16 settembre, qualora il disegno di legge non fosse riuscito ad avanzare. «Sembra che la chiarezza stia arrivando in ogni caso», ha scritto su X.
Fonte: Brian Armstrong
Prima del voto di martedì, Armstrong ha nuovamente esortato i senatori a sostenere la legislazione, presentando la scelta come un’alternativa tra la promozione dell’innovazione crypto negli Stati Uniti e il lasciare che altri Paesi assumano la leadership. «La storia — e l’elettore crypto — non dimenticheranno», ha scritto.
Dopo il voto fallito, il cofondatore di Strategy Michael Saylor ha espresso la sua opinione sulla chiarezza normativa. «L’unica chiarezza di cui hai bisogno è Bitcoin», ha scritto su X.
Fonte: Michael Saylor