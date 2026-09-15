Le azioni di Circle e Coinbase sono scese di circa il 10% mentre il voto fallito al Senato pesava sui titoli legati alle criptovalute; sono calate anche le società di mining di Bitcoin e le società con riserve in tesoreria.

Le azioni legate alle criptovalute sono calate bruscamente martedì dopo che il Senato degli Stati Uniti non è riuscito a far avanzare il CLARITY Act; le azioni di Circle e Coinbase sono scese di circa il 10%.

Sono state colpite anche le società con Bitcoin in tesoreria: American Bitcoin è scesa di circa l’8%, mentre Strategy e Strive hanno perso ciascuna circa il 5%, secondo i dati di Yahoo Finance. Anche i miner di Bitcoin si sono uniti alle vendite, con Riot Platforms in calo di circa il 6%, CleanSpark di quasi il 5%, Hut 8 di oltre il 4% e IREN di quasi il 4%.

Le azioni di Coinbase (COIN) sono scese del 9,9% martedì. Fonte: Yahoo Finance

I ribassi sono seguiti a un voto del Senato su una mozione di cloture per portare il disegno di legge all’esame dell’aula del Senato, senza raggiungere i 60 voti necessari. Il CLARITY Act stabilirebbe le regole per il mercato degli asset digitali negli Stati Uniti e delineerebbe quali parti del settore rientrano sotto la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e la Securities and Exchange Commission (SEC).

La battuta d’arresto lascia al disegno di legge poco tempo per avanzare quest’anno: restano meno di 36 giorni legislativi prima dell’insediamento di un nuovo Congresso, dopo le elezioni di metà mandato di novembre.

Dopo il voto, Bitcoin è sceso brevemente sotto i 75.000 dollari, ma al momento della stesura era risalito a circa 76.000 dollari, secondo i dati di CoinGecko.

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Armstrong ha spinto per il CLARITY prima del voto

Il CEO di Coinbase Brian Armstrong era stato uno dei più espliciti sostenitori del settore del CLARITY Act, affermando a maggio che la legislazione non era mai stata in una posizione «più forte o più bipartisan».

Ad agosto Armstrong è stato ancora più esplicito sulle prospettive del disegno di legge, prevedendo «oltre 60 voti al Senato il 15 settembre» oppure nuove regole da parte della CFTC e della SEC il 16 settembre, qualora il disegno di legge non fosse riuscito ad avanzare. «Sembra che la chiarezza stia arrivando in ogni caso», ha scritto su X.

Fonte: Brian Armstrong

Prima del voto di martedì, Armstrong ha nuovamente esortato i senatori a sostenere la legislazione, presentando la scelta come un’alternativa tra la promozione dell’innovazione crypto negli Stati Uniti e il lasciare che altri Paesi assumano la leadership. «La storia — e l’elettore crypto — non dimenticheranno», ha scritto.

Dopo il voto fallito, il cofondatore di Strategy Michael Saylor ha espresso la sua opinione sulla chiarezza normativa. «L’unica chiarezza di cui hai bisogno è Bitcoin», ha scritto su X.

Fonte: Michael Saylor