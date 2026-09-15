Nel 2025 Tether ha congelato 61,19 milioni di dollari distribuiti su 10 indirizzi Tron che, secondo i procuratori, erano collegati ai proventi del mercato nero del petrolio iraniano.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) chiede la confisca di oltre 61 milioni di dollari in stablecoin USDT di Tether, sostenendo che i fondi provenissero dalla vendita sul mercato nero di petrolio iraniano soggetto a sanzioni e fossero destinati a finanziare il governo e l’esercito iraniani, compreso il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC).

Lunedì, il DOJ ha sostenuto che Blessed Trust e Hexa Whale, entrambe costituite a Hong Kong, hanno utilizzato conti Binance per trasferire i proventi del petrolio venduto ad acquirenti in Cina. Secondo l’accusa, una rete di indirizzi correlati ha ricevuto e distribuito oltre 1,5 miliardi di dollari, compresi trasferimenti a società di trasferimento di denaro collegate all’IRGC, indirizzi di criptovalute e un exchange iraniano.

Un portavoce di Binance ha dichiarato a Cointelegraph che Binance non autorizzava transazioni con individui sanzionati e avrebbe continuato a collaborare con le forze dell’ordine, anche indagando, limitando o congelando i conti quando appropriato. Il portavoce ha affermato che il caso non era stato presentato contro l’exchange e non accusava Binance di illeciti.

L’azione legale arriva mentre Washington aumenta la pressione finanziaria su Teheran e la guerra tra Stati Uniti e Israele e Iran sconvolge le infrastrutture energetiche e le spedizioni di petrolio in tutto il Medio Oriente. Martedì i prezzi del petrolio sono saliti in seguito agli attacchi alle infrastrutture saudite e alla persistente riduzione del traffico navale attraverso lo Stretto di Hormuz.

Tether congela 61 milioni di dollari in USDT

Secondo la denuncia, nel 2025 Tether ha congelato circa 61,19 milioni di USDT distribuiti su 10 indirizzi sulla rete Tron. La società ha dichiarato che un mandato di sequestro autorizza l’FBI a prendere in custodia gli asset facendo sì che Tether distrugga i token congelati ed emetta sostituti di pari valore, da trasferire a un hardware wallet controllato dall’FBI.

Cointelegraph ha contattato Tether per un commento, ma non aveva ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

Il DOJ ha dichiarato che le accuse contenute nella denuncia civile di confisca non erano state dimostrate. Gli Stati Uniti otterrebbero la proprietà permanente degli asset solo se un tribunale emettesse una sentenza di confisca a favore del governo.

L’azione esecutiva segue inoltre l’ampliamento, ad agosto, da parte del Tesoro statunitense del quadro sanzionatorio contro l’Iran, così da includere il settore degli asset digitali del Paese. La misura consente alle autorità statunitensi di prendere di mira individui e società straniere che operano nel settore o lo sostengono.

All’epoca, il Tesoro accusò il broker con sede negli Emirati Arabi Uniti Ivan Obukhov di aver elaborato, dal 2023, pagamenti in criptovalute per oltre 100 milioni di dollari allo scopo di facilitare le vendite di petrolio iraniano per conto della Forza Quds dell’IRGC.

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Il conflitto con l’Iran spinge al rialzo i prezzi del petrolio

La guerra tra Stati Uniti e Israele e Iran, iniziata a febbraio, continua a interrompere le spedizioni di petrolio attraverso il Medio Oriente.

Martedì Reuters ha riferito che il gasdotto East-West dell’Arabia Saudita era ancora fuori servizio dopo gli attacchi di venerdì, che Riyadh ha attribuito a combattenti sostenuti dall’Iran in Iraq, mentre le forze Houthi sostenute dall’Iran hanno lanciato lunedì attacchi separati con missili e droni contro l’Arabia Saudita.

Al momento della stesura, i dati di mercato mostravano che il greggio Brent veniva scambiato a circa 107,59 dollari al barile, in rialzo dell’1,81%, mentre il West Texas Intermediate statunitense veniva scambiato a circa 103,35 dollari, in rialzo dell’1,93%.

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