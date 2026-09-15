La Commissione Ways and Means della Camera USA esaminerà mercoledì un pacchetto fiscale crypto di 114 pagine che esclude una disposizione che avrebbe consentito ai miner e agli staker di differire la tassazione delle ricompense fino alla vendita dei token.

Il Digital Asset Tax Certainty Act, H.R. 10357, è stato pubblicato lunedì insieme all’avviso della commissione relativo all’esame del disegno di legge. Il pacchetto non include la disposizione sulla tempistica delle ricompense contenuta nel Tax Clarity for Mining and Staking Act del rappresentante Mike Carey, presentato a giugno.

La disposizione avrebbe consentito ai contribuenti di scegliere tra il riconoscimento come reddito dei token di nuova creazione al momento della ricezione e un trattamento simile a quello dei beni creati autonomamente, con il pagamento delle imposte al momento della vendita.

In assenza della disposizione, le ricompense di mining e staking resterebbero imponibili al momento della ricezione o quando passano sotto il controllo del destinatario, potenzialmente prima di essere vendute in cambio di denaro contante.

Il pacchetto arriva mentre il Senato sta valutando se portare avanti il CLARITY Act, che stabilirebbe come la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti si dividono la supervisione del mercato crypto statunitense.

Il pacchetto crypto della Camera copre commissioni, stablecoin e wash sale

È importante notare che il disegno di legge mantiene alcune delle disposizioni sul mining e lo staking. Classificherebbe come reddito ordinario il reddito derivante dalle attività dei validatori blockchain, stabilirebbe se tale reddito è prodotto negli Stati Uniti o al loro esterno e consentirebbe ai trust di investimento qualificati di mettere in staking asset digitali senza perdere il loro status di trust.

Il pacchetto impedirebbe inoltre ai contribuenti di riconoscere plusvalenze o minusvalenze quando la crypto viene utilizzata per pagare commissioni di rete o di transazione fino a 10 dollari. Propone un trattamento fiscale speciale per le stablecoin qualificate denominate in dollari statunitensi e consentirebbe la concessione di prestiti qualificati in asset digitali senza considerarli vendite imponibili.

Altre disposizioni offrirebbero una contabilità semplificata per gli asset crypto ampiamente scambiati, estenderebbero le norme sulle wash sale e sulle vendite costruttive alle crypto e istituirebbero un programma di comunicazione volontaria per i contribuenti che cercano di correggere precedenti violazioni fiscali relative agli asset digitali.

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A giugno, la commissione ha diffuso sette bozze di norme fiscali sulle crypto in vista di un’udienza sulla tassazione degli asset digitali. Le proposte riguardavano stablecoin, mining, staking e misure mirate a ridurre l’onere di rendicontazione fiscale associato alle transazioni crypto.

In risposta, la Blockchain Association, il Crypto Council for Innovation e la Digital Chamber hanno esortato il Congresso ad approvare la proposta legislativa di Carey nella sua forma presentata. I gruppi hanno sostenuto che tassare le ricompense prima che possano essere vendute crea problemi di liquidità per miner e staker, opponendosi al contempo a un emendamento che avrebbe limitato il differimento a cinque anni.

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