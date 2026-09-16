«C’è ancora motivo di ottimismo per il settore delle criptovalute negli Stati Uniti. Ora la SEC, sotto la presidenza di Atkins, e la CFTC, sotto la presidenza di Selig, continueranno a lavorare per emanare norme che colmino il vuoto legislativo, e noi continueremo a partecipare attivamente a tale processo normativo», ha dichiarato su X l’amministratore delegato di Ripple, Brad Garlinghouse.
Al vertice di lunedì del Solana Policy Institute, il presidente della SEC Paul Atkins si è impegnato a introdurre norme più chiare sulle criptovalute, con o senza il sostegno legislativo. Tuttavia, si teme che questa soluzione possa concedere al settore soltanto una tregua temporanea.
«Respingere il disegno di legge lascerebbe le aziende completamente dipendenti dalle indicazioni delle agenzie e dalla discrezionalità amministrativa vigente», ha aggiunto Abhishek Vaidyanathan, responsabile legale di NEAR.
«Le aziende che stanno definendo i propri bilanci per il 2027 si troverebbero ad affrontare un altro prolungato ritardo, costringendole a tornare a valutazioni caso per caso e a ripetuti adempimenti legali, mentre le controparti continuerebbero a incorporare nei prezzi l’incertezza normativa», ha aggiunto.
Alvin Kan, direttore operativo di Bitget Wallet, ha dichiarato a Cointelegraph che il mancato avanzamento del disegno di legge martedì comporta «una persistente incertezza su come le norme in materia di titoli, materie prime e trasmissione di denaro si applichino ai diversi prodotti».
Il CLARITY Act potrebbe essere sottoposto a un’altra votazione sulla chiusura del dibattito dopo che il senatore Thom Tillis ha presentato una mozione per riconsiderare il tentativo fallito di martedì. I dirigenti del settore restano divisi sulla durata del rallentamento che l’ultima battuta d’arresto imporrà all’iter del disegno di legge.
«Il risultato di oggi è un rinvio, non un verdetto. Una legge di questa portata raramente procede in linea retta e una votazione sulla cloture può essere riproposta», ha dichiarato Orest Gavryliak, chief legal officer di 1inch, in commenti condivisi con Cointelegraph.
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Vaidyanathan era meno ottimista riguardo a qualsiasi prospettiva immediata, affermando che il prossimo Congresso sarebbe probabilmente stata la prossima occasione per affrontare la struttura del mercato delle criptovalute.
«Ora che la cloture è fallita, il prossimo Congresso sarà probabilmente la prossima occasione per affrontare la struttura del mercato delle criptovalute. La Camera ha già cancellato le sue settimane di lavoro del 21 e 28 settembre, mentre il periodo di lavoro negli Stati del Senato inizierà il 5 ottobre, prima delle elezioni del 3 novembre».
Le probabilità su Polymarket che il CLARITY Act venga promulgato nel 2026 sono scese al 5% martedì, il livello più basso da quando il mercato è stato aperto a gennaio.
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