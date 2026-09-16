Il CLARITY Act deve ancora seguire l’iter procedurale, dopo che il senatore Thom Tillis ha presentato una mozione per riconsiderare la votazione fallita sulla cloture, sebbene i dirigenti del settore siano divisi sulla possibilità che il Congresso abbia ancora tempo a sufficienza.

I leader del settore delle criptovalute si rivolgono alle autorità di regolamentazione finanziaria statunitensi affinché colmino il vuoto normativo dopo che martedì al Senato si è arenato un importante disegno di legge sulle criptovalute volto a istituire un quadro normativo per gli asset digitali.

Il Senato ha votato 49-50 su una mozione per invocare la chiusura del dibattito e portare avanti il CLARITY Act, senza raggiungere i 60 voti necessari, mentre i democratici sollevavano preoccupazioni sugli investimenti in criptovalute del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. I dirigenti del settore hanno dichiarato che il risultato è stato una delusione, ma hanno indicato nelle potenziali iniziative normative della Securities and Exchange Commission e della Commodity Futures Trading Commission statunitensi la successiva migliore fonte di chiarezza normativa.

Source: Brian Armstrong

«C’è ancora motivo di ottimismo per il settore delle criptovalute negli Stati Uniti. Ora la SEC, sotto la presidenza di Atkins, e la CFTC, sotto la presidenza di Selig, continueranno a lavorare per emanare norme che colmino il vuoto legislativo, e noi continueremo a partecipare attivamente a tale processo normativo», ha dichiarato su X l’amministratore delegato di Ripple, Brad Garlinghouse.

Al vertice di lunedì del Solana Policy Institute, il presidente della SEC Paul Atkins si è impegnato a introdurre norme più chiare sulle criptovalute, con o senza il sostegno legislativo. Tuttavia, si teme che questa soluzione possa concedere al settore soltanto una tregua temporanea.

«Respingere il disegno di legge lascerebbe le aziende completamente dipendenti dalle indicazioni delle agenzie e dalla discrezionalità amministrativa vigente», ha aggiunto Abhishek Vaidyanathan, responsabile legale di NEAR.

«Le aziende che stanno definendo i propri bilanci per il 2027 si troverebbero ad affrontare un altro prolungato ritardo, costringendole a tornare a valutazioni caso per caso e a ripetuti adempimenti legali, mentre le controparti continuerebbero a incorporare nei prezzi l’incertezza normativa», ha aggiunto.

Alvin Kan, direttore operativo di Bitget Wallet, ha dichiarato a Cointelegraph che il mancato avanzamento del disegno di legge martedì comporta «una persistente incertezza su come le norme in materia di titoli, materie prime e trasmissione di denaro si applichino ai diversi prodotti».

Un altro tentativo per il CLARITY Act

Il CLARITY Act potrebbe essere sottoposto a un’altra votazione sulla chiusura del dibattito dopo che il senatore Thom Tillis ha presentato una mozione per riconsiderare il tentativo fallito di martedì. I dirigenti del settore restano divisi sulla durata del rallentamento che l’ultima battuta d’arresto imporrà all’iter del disegno di legge.

Source: Senator Thom Tillis

«Il risultato di oggi è un rinvio, non un verdetto. Una legge di questa portata raramente procede in linea retta e una votazione sulla cloture può essere riproposta», ha dichiarato Orest Gavryliak, chief legal officer di 1inch, in commenti condivisi con Cointelegraph.

Articolo correlato: Le azioni crypto scivolano dopo che il CLARITY Act non è riuscito ad avanzare al Senato

Vaidyanathan era meno ottimista riguardo a qualsiasi prospettiva immediata, affermando che il prossimo Congresso sarebbe probabilmente stata la prossima occasione per affrontare la struttura del mercato delle criptovalute.

«Ora che la cloture è fallita, il prossimo Congresso sarà probabilmente la prossima occasione per affrontare la struttura del mercato delle criptovalute. La Camera ha già cancellato le sue settimane di lavoro del 21 e 28 settembre, mentre il periodo di lavoro negli Stati del Senato inizierà il 5 ottobre, prima delle elezioni del 3 novembre».

Le probabilità su Polymarket che il CLARITY Act venga promulgato nel 2026 sono scese al 5% martedì, il livello più basso da quando il mercato è stato aperto a gennaio.

Rivista: La più grande settimana di sempre per le crypto? I timori per Swarm spingono a rallentare l’IA: Hodler’s Digest