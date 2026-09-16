La domanda di Bitcoin sugli exchange è diminuita su Coinbase dopo che il Senato degli Stati Uniti ha votato contro il CLARITY Act, mentre i trader hanno inviato BTC sugli exchange in perdita non realizzata.

La domanda di Bitcoin (BTC) è sotto pressione negli Stati Uniti mentre gli investitori reagiscono al mancato avanzamento del CLARITY Act al Senato.





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Il Coinbase Premium Index di Bitcoin è sceso a -0,079 martedì, il livello più basso dal 16 agosto.

La pressione di vendita negli Stati Uniti si è discostata da quella degli altri principali exchange mentre il CLARITY Act non riusciva ad avanzare al Senato.

I detentori a breve termine hanno inviato 34.000 BTC sugli exchange nelle ultime 24 ore, potenzialmente per venderli in perdita. Si tratta del maggiore afflusso in un mese.





Un analista vede un segnale «rialzista» mentre le vendite su Coinbase divergono da quelle su Binance





I senatori non sono riusciti a concedere al CLARITY i 60 voti necessari martedì, lasciando solo una manciata di opzioni per riportare il principale provvedimento legislativo sulle crypto al centro del dibattito prima del 2027. Bitcoin ha subito una pressione al ribasso sulla scia della notizia, poiché in particolare la domanda statunitense ha risentito della decisione. I dati della piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant mostrano che il Coinbase Premium è sceso ai minimi di un mese, a -0,079, martedì.





Il Coinbase Premium, che misura la differenza di prezzo tra le coppie BTC/USDT di Coinbase e Binance, è brevemente tornato positivo all’inizio della settimana, raggiungendo 0,004, ma è sceso ulteriormente nel corso di lunedì. Attualmente si trova ai livelli più bassi dal 16 agosto, quando BTC/USD veniva scambiato intorno a 63.000 dollari.





Indice del premio di Bitcoin su Coinbase. Fonte: CryptoQuant





Un premio Coinbase negativo implica una domanda relativamente più debole da parte dei trader di Coinbase rispetto agli utenti di Binance. Il premio ha trascorso gran parte del 2026 in territorio negativo, evidenziando l’esodo dei capitali degli investitori mentre Bitcoin scendeva dai suoi più recenti massimi storici di 126.200 dollari, raggiunti nell’ottobre 2025.





In risposta, l’analista on-chain Willy Woo ha segnalato che la divergenza nel comportamento dei venditori tra Coinbase e gli exchange non statunitensi si è intensificata in prossimità del voto.





Woo ha prodotto un grafico dei dati del delta cumulativo dei volumi (CVD) per exchange, denominati in BTC dal 6 settembre. Il CVD misura la differenza tra il volume netto degli acquisti e quello delle vendite in una singola candela, sommando i dati di ciascuna candela al totale di un determinato periodo. Intorno all’11 settembre, il CVD di Binance ha iniziato a salire, mentre quello di Coinbase ha continuato a scendere, poiché i venditori su quella piattaforma mantenevano saldamente il controllo.





«Vedo gli Stati Uniti vendere dopo il fallimento del Clarity Act (su Coinbase), mentre il più dominante mercato offshore globale continua ad accumulare (su Binance)», ha scritto Woo in un post su X, descrivendo lo scenario come «rialzista».





Grafico BTC/USD con dati CVD. Fonte: Willy Woo su X.com





I detentori a breve termine inviano BTC agli exchange in perdita non realizzata





In seguito, CryptoQuant ha mostrato che la maggior parte delle vendite reattive seguite al fallimento del CLARITY Act proveniva da investitori entrati più di recente nel mercato di Bitcoin.





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I detentori a breve termine (STH), ossia i wallet che detengono un output di transazione non speso (UTXO) da meno di sei mesi, hanno inviato agli exchange fino a 34.000 BTC nell'arco di 24 ore. La maggior parte di queste monete è stata trasferita agli exchange a un prezzo inferiore rispetto a quello dell'ultimo movimento on-chain.





«Con 23.200 BTC inviati agli exchange in perdita, questo evento di capitolazione degli STH è il più grande registrato nell'ultimo mese», ha riferito CryptoQuant in un post sul blog.





Profitti e perdite cumulativi degli STH di Bitcoin sugli exchange nelle 24 ore (screenshot). Fonte: CryptoQuant





In precedenza, Cointelegraph aveva riferito che la redditività non realizzata degli STH aveva raggiunto una tappa fondamentale per il 2026, aumentando potenzialmente le probabilità di un cambiamento rialzista a lungo termine dell’andamento del prezzo di BTC.



