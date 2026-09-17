Secondo quanto riferito, la polizia sudcoreana ha deferito alla procura 18 utenti di Polymarket nell’ambito di un’indagine sul gioco d’azzardo che coinvolge 26 persone e puntate per 12,7 milioni di dollari.

Secondo quanto riferito, la polizia sudcoreana ha deferito alla procura 18 utenti di Polymarket nell’ambito di un’indagine sul gioco d’azzardo illegale che coinvolge 26 persone, le quali hanno scommesso complessivamente circa 17,6 miliardi di won (pari a 12,7 milioni di dollari).

Secondo Asia Economy, i dati presentati dall’Agenzia nazionale di polizia all’ufficio del deputato del Partito Democratico Yoon Kun-young hanno mostrato che, a martedì, l’Agenzia di polizia provinciale di Gangwon aveva posto 26 persone sotto indagine e ne aveva deferite 18 ai procuratori. Il rapporto affermava che l’importo maggiore scommesso da un singolo utente era di circa 5,7 miliardi di won (4,1 milioni di dollari).

Secondo il rapporto, la polizia ha identificato gli utenti analizzando transazioni blockchain disponibili pubblicamente. Polymarket consente agli utenti di acquistare e vendere contratti legati all’esito di eventi del mondo reale e opera secondo una struttura peer-to-peer non custodial con regolamento automatizzato. Secondo il rapporto, non mantiene un elenco convenzionale degli utenti basato sui loro nomi reali.

Secondo quanto riferito, le autorità hanno affermato che le transazioni su Polymarket costituiscono gioco d’azzardo illegale ai sensi del Codice penale della Corea del Sud, poiché gli utenti puntano asset su esiti che non possono essere previsti con certezza. Secondo il rapporto, gli utenti hanno sostenuto che Polymarket dovrebbe invece essere trattato come un mercato di investimento in derivati basato sulle criptovalute.

La Corea del Sud agisce contro Polymarket

A giugno, la polizia di Gangwon ha avviato la prima indagine della Corea del Sud sul gioco d’azzardo illegale riguardante utenti locali di Polymarket, su richiesta della National Police Agency. Il 18 agosto, le autorità sudcoreane hanno adottato misure per bloccare Polymarket dopo aver stabilito che il mercato predittivo offriva agli utenti nel Paese un ambiente di gioco d’azzardo illegale.

La commissione del Paese per la revisione dei media e delle comunicazioni ha affermato che la struttura winner-takes-all della piattaforma incoraggiava il gioco d’azzardo speculativo, citando il ruolo di Polymarket nella gestione dei mercati, nella definizione delle regole di trading, nella fornitura di depositi, prelievi e regolamento in criptovaluta e nella riscossione delle commissioni sulle transazioni.

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Polymarket ha sostenuto di non fornire servizi in lingua coreana né supportare pagamenti in won sudcoreani e che le sue transazioni non custodial e l’uso di smart contract significavano che non gestiva direttamente i fondi degli utenti. La commissione ha respinto l’argomentazione, affermando che le caratteristiche tecniche non esentavano un servizio dal rispetto della legge sudcoreana.

Tae-Lim Kim, managing attorney presso AXIS Law, ha dichiarato ad Asia Economy che le transazioni potrebbero soddisfare i requisiti legali per essere considerate gioco d’azzardo. Ha affermato che descriverle come derivati predittivi sarebbe difficilmente utilizzabile come difesa diretta nei procedimenti penali, sebbene la possibilità di negoziare i contratti e chiudere le posizioni prima del regolamento potrebbe essere rilevante per la valutazione di un tribunale.

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