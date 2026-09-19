VanEck ha affermato che l’esposizione azionaria dei dirigenti di Metaplanet resta ben al di sopra di quella dei suoi omologhi nel settore delle tesorerie di asset digitali, anche dopo che la società ha ridotto del 41% il suo potenziale bacino di azioni.

Il gestore patrimoniale VanEck ha criticato la struttura retributiva dei dirigenti di Metaplanet, sostenendo che i recenti sforzi della società di tesoreria Bitcoin per limitare la diluizione degli azionisti non siano ancora sufficienti ad allineare adeguatamente il management con gli investitori.

In un rapporto di venerdì che esamina le remunerazioni dei dirigenti nelle 10 maggiori società di tesoreria di asset digitali, VanEck ha definito “Cattiva” la struttura retributiva di Metaplanet, rendendola l’unica società a rientrare nella categoria più bassa. VanEck ha citato un piano azionario pari al 14,7% delle azioni su base completamente diluita e un’esposizione dei dirigenti dell’8,2%.

VanEck ha affermato che l’esposizione dei dirigenti di Metaplanet è circa 10 volte superiore alla media dello 0,8% delle altre nove società analizzate, mentre il suo piano azionario complessivo è quasi quattro volte superiore alla media degli omologhi.

Per confronto, Strategy, il maggiore detentore aziendale di Bitcoin (BTC), ha un piano azionario pari al 2% delle azioni su base completamente diluita e un’esposizione dei dirigenti dello 0,5%. VanEck ha valutato “Buona” la sua struttura retributiva, osservando che la sua riserva azionaria è fissa e che gli aumenti del piano richiedono un voto degli azionisti.

Metaplanet è una società giapponese di tesoreria Bitcoin che attualmente è il terzo maggiore detentore aziendale di Bitcoin quotato in borsa, con 43.000 BTC, secondo BitcoinTreasuries.net.

Le prime 10 società di tesoreria Bitcoin. Fonte: BitcoinTreasuries.NET

Gli acquisti di Bitcoin hanno ampliato il bacino di opzioni dei dirigenti

VanEck ha affermato che la disparità deriva in parte dalla precedente struttura retributiva di Metaplanet, che consentiva al suo bacino di opzioni di espandersi automaticamente quando la società emetteva azioni per finanziare gli acquisti di Bitcoin. Il meccanismo ha fatto crescere il bacino da 46 milioni di azioni a 319,5 milioni, aggiungendo circa 273 milioni di azioni potenziali.

All’epoca, l’espansione suscitò critiche da parte di alcuni azionisti di Metaplanet, che chiesero alla società di annullare le ulteriori azioni potenziali create dal meccanismo di adeguamento.

Tra le critiche, Metaplanet ha posto fine al meccanismo di adeguamento automatico ad agosto e ha ridotto il bacino complessivo del 41% a settembre, da 319,5 milioni a 188,2 milioni di azioni. VanEck ha tuttavia affermato che le modifiche sono ancora “ben lontane dall’essere sufficienti”.

La remunerazione azionaria di Metaplanet rispetto agli omologhi. Fonte: VanEck Research

Il rapporto di venerdì ha chiesto a Metaplanet di annullare l’espansione di circa 273 milioni di azioni creata dalla clausola di adeguamento e di sostituire i diritti rimanenti con un piano retributivo approvato dagli azionisti. VanEck ha inoltre osservato che, a meno che le assegnazioni passate non vengano recuperate, gran parte della diluizione si è già verificata.

VanEck ha inoltre raccomandato di legare la remunerazione dei dirigenti a una metrica come i Bitcoin per azione su base completamente diluita e di adottare una politica scritta sulle tempistiche delle assegnazioni.

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