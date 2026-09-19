Le prime 10 società di tesoreria Bitcoin. Fonte: BitcoinTreasuries.NET
VanEck ha affermato che la disparità deriva in parte dalla precedente struttura retributiva di Metaplanet, che consentiva al suo bacino di opzioni di espandersi automaticamente quando la società emetteva azioni per finanziare gli acquisti di Bitcoin. Il meccanismo ha fatto crescere il bacino da 46 milioni di azioni a 319,5 milioni, aggiungendo circa 273 milioni di azioni potenziali.
All’epoca, l’espansione suscitò critiche da parte di alcuni azionisti di Metaplanet, che chiesero alla società di annullare le ulteriori azioni potenziali create dal meccanismo di adeguamento.
Tra le critiche, Metaplanet ha posto fine al meccanismo di adeguamento automatico ad agosto e ha ridotto il bacino complessivo del 41% a settembre, da 319,5 milioni a 188,2 milioni di azioni. VanEck ha tuttavia affermato che le modifiche sono ancora “ben lontane dall’essere sufficienti”.
La remunerazione azionaria di Metaplanet rispetto agli omologhi. Fonte: VanEck Research
Il rapporto di venerdì ha chiesto a Metaplanet di annullare l’espansione di circa 273 milioni di azioni creata dalla clausola di adeguamento e di sostituire i diritti rimanenti con un piano retributivo approvato dagli azionisti. VanEck ha inoltre osservato che, a meno che le assegnazioni passate non vengano recuperate, gran parte della diluizione si è già verificata.
VanEck ha inoltre raccomandato di legare la remunerazione dei dirigenti a una metrica come i Bitcoin per azione su base completamente diluita e di adottare una politica scritta sulle tempistiche delle assegnazioni.
Rivista: Le società di tesoreria Bitcoin possono sovraperformare BTC... ma vale la pena assumersi il rischio?