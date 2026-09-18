Fonte: Yahoo Finance
Il rally si è esteso ad altri titoli azionari legati alle criptovalute, con Circle, Strive e il miner di Bitcoin Riot Platforms tutti in rialzo tra circa il 5% e il 7%. Bitcoin (BTC) era anch’esso in rialzo di circa il 5% nelle 24 ore precedenti, a circa 80.800 dollari al momento della stesura, secondo CoinGecko.
I rialzi sono arrivati dopo che gli stessi titoli erano crollati in seguito al mancato avanzamento del CLARITY Act al Senato il 15 settembre. Coinbase e Circle sono scese di circa il 10% dopo il voto, mentre Strategy e Strive hanno perso circa il 5% e American Bitcoin è diminuita di circa l’8%.
Dal voto, le autorità di regolamentazione statunitensi hanno iniziato a portare avanti iniziative legate alle criptovalute nell’ambito delle loro autorità esistenti. Giovedì entrambe le agenzie hanno intrapreso azioni: la CFTC ha concesso un’esenzione da azioni coercitive ai fornitori di software passivi e la SEC ha temporaneamente allentato i requisiti per alcune piattaforme che facilitano il trading on-chain di titoli tokenizzati.
La CFTC ha inoltre presentato alla Casa Bianca, per la revisione, un provvedimento normativo sui mercati crypto, sebbene il deposito “prerule” non divulghi i dettagli della regolamentazione prevista.
Rivista: C’è ancora qualche possibilità di salvare il CLARITY Act?