Coinbase, Strategy e altre azioni legate alle criptovalute sono salite venerdì, mentre la CFTC e la SEC hanno portato avanti iniziative legate alle criptovalute nell’ambito delle autorità esistenti.

Le azioni legate alle criptovalute sono rimbalzate bruscamente venerdì, invertendo le perdite seguite al mancato avanzamento del CLARITY Act al Senato all’inizio della settimana, mentre Bitcoin è risalito sopra gli 80.000 dollari.

Strategy ha guidato i rialzi, salendo di oltre il 13%, mentre Coinbase e American Bitcoin sono cresciute di circa l’11% ciascuna. Robinhood ha guadagnato quasi il 9%, secondo i dati di Yahoo Finance.

Fonte: Yahoo Finance

Il rally si è esteso ad altri titoli azionari legati alle criptovalute, con Circle, Strive e il miner di Bitcoin Riot Platforms tutti in rialzo tra circa il 5% e il 7%. Bitcoin (BTC) era anch’esso in rialzo di circa il 5% nelle 24 ore precedenti, a circa 80.800 dollari al momento della stesura, secondo CoinGecko.

I rialzi sono arrivati dopo che gli stessi titoli erano crollati in seguito al mancato avanzamento del CLARITY Act al Senato il 15 settembre. Coinbase e Circle sono scese di circa il 10% dopo il voto, mentre Strategy e Strive hanno perso circa il 5% e American Bitcoin è diminuita di circa l’8%.

Dal voto, le autorità di regolamentazione statunitensi hanno iniziato a portare avanti iniziative legate alle criptovalute nell’ambito delle loro autorità esistenti. Giovedì entrambe le agenzie hanno intrapreso azioni: la CFTC ha concesso un’esenzione da azioni coercitive ai fornitori di software passivi e la SEC ha temporaneamente allentato i requisiti per alcune piattaforme che facilitano il trading on-chain di titoli tokenizzati.

La CFTC ha inoltre presentato alla Casa Bianca, per la revisione, un provvedimento normativo sui mercati crypto, sebbene il deposito “prerule” non divulghi i dettagli della regolamentazione prevista.

Rivista: C’è ancora qualche possibilità di salvare il CLARITY Act?