Il managing partner della società di venture capital focalizzata sulle criptovalute Dragonfly, Haseeb Qureshi, ha proposto di chiudere il fondo per gli sviluppatori di Zcash dopo la sua scadenza prevista dalle regole attuali nel 2028.

«Sono dell’opinione che questo dovrebbe essere l’ultimo Dev Fund», ha scritto Qureshi in un post pubblicato venerdì su X, sostenendo che il fondo è abbastanza grande da finanziare il lavoro rimanente su Zcash e che rischia di essere «politicizzato» man mano che si avvicina a un valore di 100 milioni di dollari.

Al momento della pubblicazione, il fondo per lo sviluppo di Zcash deteneva 63.962 token Zcash (ZEC), per un valore di circa 95 milioni di dollari, secondo ZecStats.

Le dichiarazioni arrivano dopo un più ampio dibattito nel settore, scaturito dall’aumento del valore del fondo in seguito al rally del token ZEC. Altri hanno sostenuto che Zcash dovrebbe mantenere il proprio fondo per lo sviluppo. Il fondatore di Paradigm, Matt Huang, ha sostenuto in un post pubblicato mercoledì su X che il fondo è particolarmente importante «nell’era delle capacità cibernetiche dell’IA» e dei rapidi progressi nel campo quantistico.

Pool di Zcash, incluso il fondo per lo sviluppo, noto anche come lockbox. Fonte: ZecStats

Il fondo per lo sviluppo di ZEC è un fondo destinato allo sviluppo del protocollo che accumula 0,1875 token ZEC per blocco, pari al 12% del sussidio per blocco previsto dall’aggiornamento NU6. Il suo saldo resta al di fuori della circolazione fino all’erogazione deliberata dalla governance.

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Il settore è diviso su chi dovrebbe controllare il fondo per lo sviluppo di ZEC?

Gli osservatori del settore discutono anche su chi dovrebbe controllare il fondo per lo sviluppo. Haseeb di Dragonfly ha affermato che il controllo del fondo non dovrebbe passare a una «votazione esclusiva dei possessori di token», ma ha espresso sostegno per un modello parziale, in base al quale i possessori di token eleggerebbero consigli temporanei.

Huang ha concordato con questa posizione, aggiungendo che una governance affidata esclusivamente ai possessori di token potrebbe introdurre «un’imprevedibilità tale da limitare la fiducia a lungo termine nell’asset monetario», e ha proposto un modello ibrido che combini ulteriori forme di governance.

Maxime Desalle, analista degli investimenti presso Winklevoss Capital, ha suggerito che la comunità di Zcash «elimini completamente» il fondo per lo sviluppo, cosa che risolverebbe tutte le controversie di governance che lo riguardano, in un post pubblicato giovedì su X.

In un post precedente del 9 settembre, Desalle ha sostenuto che il fondo potrebbe danneggiare la sicurezza di Zcash, ricreando al contempo le dipendenze e le burocrazie di cui soffrono molti Stati assistenziali.

In un post su X del 1° settembre, il fondatore di Zcash Zooko Wilcox ha affermato che lo Zcash Community Grants Committee era tra le ragioni principali per cui Zcash «è sopravvissuto ed è cresciuto fino a raggiungere la posizione attuale». Il 14 settembre, Wilcox ha chiarito che il comitato rappresenta solo il 40% del fondo per lo sviluppo.

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