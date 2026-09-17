L'azienda ha inoltre registrato un aumento del 440% delle scritture malevole sulla blockchain dal luglio 2025, quando ha affermato che i modelli cinesi open source di intelligenza artificiale ad alta capacità erano diventati in grado di produrre codice malevolo con garanzie limitate.
Eric Jardine, responsabile della ricerca sui crimini informatici presso Chainalysis, ha dichiarato a Cointelegraph che avevano riscontrato una «chiara associazione in un determinato momento», ma non potevano dimostrare che gli attori che pubblicavano le transazioni e i contratti malevoli avessero utilizzato i modelli per aumentare la loro produzione.
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Chainalysis ha inoltre identificato attori delle minacce che sospetta siano collegati al Ministero dell'Intelligence iraniano, i quali scrivevano dati codificati di instradamento per il comando e controllo sulla blockchain di Bitcoin.
L'azienda ha affermato che la sua valutazione si basava sulla famiglia di malware, sul metodo di decodifica, sulle tempistiche e sull'infrastruttura dei server associati a operazioni iraniane precedentemente segnalate, anziché sulla sola attività sulla blockchain.
Secondo il report, i wallet controllati dagli aggressori hanno inviato piccoli pagamenti a un noto indirizzo Bitcoin legato storicamente al creatore di Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Chainalysis ha affermato che l'indirizzo non aveva alcun legame con gli aggressori e fungeva da posizione pubblica permanente che i dispositivi infettati potevano controllare per verificare la presenza di istruzioni aggiornate.
Gli aggressori potevano modificare la propria infrastruttura dei server pubblicando un'altra transazione Bitcoin, dopodiché i dispositivi infettati avrebbero recuperato automaticamente le nuove informazioni. Una volta ottenute tali istruzioni dal malware, l'operazione si spostava off-chain per attività che potevano includere l'accesso remoto, il furto di credenziali e la distribuzione di ulteriore malware.
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