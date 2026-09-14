ARKB, GBTC e IBIT hanno guidato i deflussi dagli ETF su Bitcoin, mentre l’ETHA di BlackRock ha portato gli ETF su Ether in territorio positivo sul piano degli afflussi settimanali.

Gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato deflussi netti per 462,7 milioni di dollari la scorsa settimana, invertendo la tendenza dopo tre settimane consecutive di afflussi, mentre gli ETF su Ether si sono mossi nella direzione opposta, con afflussi netti per quasi 197 milioni di dollari.

Secondo Farside Investors, i prelievi si sono verificati in tutte e quattro le sessioni di negoziazione, da martedì a venerdì. I deflussi hanno seguito la più forte serie di afflussi su tre settimane del 2026, terminata dopo che i fondi hanno perso 166,8 milioni di dollari nei primi due giorni della settimana abbreviata per la festività.

Le vendite si sono intensificate giovedì, quando gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato deflussi netti per 282,7 milioni di dollari, il loro maggiore deflusso giornaliero da luglio. Il deflusso di venerdì è rallentato a 13,2 milioni di dollari, ma ha comunque esteso la serie negativa a quattro giorni di negoziazione, secondo SoSoValue.

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L’ETF ARK 21Shares Bitcoin ha guidato i deflussi settimanali, con deflussi netti per 234,2 milioni di dollari, seguito dall’ETF Bitcoin Trust di Grayscale, con 129,1 milioni di dollari. L’ETF iShares Bitcoin Trust di BlackRock ha registrato deflussi netti per 52,5 milioni di dollari nella settimana, mentre il Wise Origin Bitcoin Fund di Fidelity ha perso 50,7 milioni di dollari.

Nonostante l’inversione settimanale, gli ETF spot su Bitcoin rimangono in territorio positivo per quanto riguarda i flussi di settembre, con afflussi netti per circa 307,3 milioni di dollari fino a venerdì.

Gli ETF su Ether registrano afflussi settimanali

D’altro canto, gli ETF spot su Ether negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti per 196,9 milioni di dollari nello stesso periodo di quattro giorni, secondo Farside Investors.

All’inizio della settimana i fondi su Ether hanno registrato flussi misti, con deflussi per 24,3 milioni di dollari martedì, afflussi per 34,7 milioni di dollari mercoledì e deflussi per 29,9 milioni di dollari giovedì. La settimana è diventata positiva venerdì, quando i fondi hanno attirato afflussi netti per 216,4 milioni di dollari.

L’ETF iShares Ethereum Trust di BlackRock ha guidato gli afflussi di venerdì, con 148,8 milioni di dollari, seguito dall’ETF 21Shares Core Ethereum, che ha aggiunto 29,1 milioni di dollari.

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