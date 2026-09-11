I deflussi dagli ETF su Bitcoin accelerano mentre gli investitori ritirano 449 milioni di dollari in tre giorni
ARK 21Shares ha rappresentato 164 milioni di dollari dei deflussi dagli ETF su Bitcoin di giovedì, mentre anche i fondi su Ether e Solana hanno registrato deflussi netti.
Gli exchange-traded fund (ETF) spot statunitensi su Bitcoin hanno registrato il maggiore deflusso giornaliero in quasi due mesi, invertendo parte dei 3,8 miliardi di dollari di afflussi netti registrati durante il periodo di tre settimane più forte dei fondi nel 2026.
Gli ETF spot su Bitcoin (BTC) hanno registrato giovedì deflussi netti per 282,6 milioni di dollari, segnando il maggiore deflusso netto dal deflusso di 424,7 milioni di dollari registrato il 13 luglio, secondo i dati di SoSoValue.
Le attività nette complessive dei fondi ammontavano a 97,5 miliardi di dollari. L’ETF Bitcoin di ARK 21Shares (ARKB) ha rappresentato la quota maggiore dei deflussi di giovedì, pari a 164 milioni di dollari, seguito dal Bitcoin Trust ETF di Grayscale (GBTC), con 36 milioni di dollari, e dall’FBTC di Fidelity, con 33,6 milioni di dollari.
La serie di vendite durata tre giorni ha portato i deflussi netti dall’inizio della settimana a 449 milioni di dollari, mentre gli afflussi netti cumulativi ammontavano a 55,17 miliardi di dollari.
Nel frattempo, giovedì gli ETF spot su Ether (ETH) hanno registrato deflussi netti per 29,8 milioni di dollari, cancellando la maggior parte degli afflussi netti di 34,8 milioni di dollari registrati mercoledì.
Anche gli ETF spot su Solana (SOL) hanno registrato giovedì deflussi netti per 483.000 dollari, dopo gli afflussi di 11,7 milioni di dollari del giorno precedente, secondo SoSoValue.
Articolo correlato: Strategy rinuncia all’acquisto di Bitcoin per riacquistare 176 milioni di dollari di azioni privilegiate STRC