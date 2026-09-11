Gli acquirenti di Bitcoin (BTC) hanno evitato di «comprare il calo» mentre il prezzo di BTC è sceso a 57.800 $ a luglio, secondo un’analisi.

Punti chiave:

L’indicatore HODL Waves di Bitcoin ha mostrato che gli acquirenti non si sono affrettati a entrare nel mercato quando BTC/USD è sceso sotto i 58.000 $ all’inizio di luglio.

All’epoca, una singola whale potrebbe essere stata tra i pochi acquirenti del calo, ha affermato l’analista Willy Woo.

L’analisi ha continuato ad avvertire che il mercato ribassista non mostra segnali concreti di un cambiamento strutturale sulla base dell’attuale andamento dei prezzi.





Willy Woo: l’acquirente del minimo di Bitcoin potrebbe essere una whale solitaria





I dati dell’indicatore HODL Waves di Bitcoin mostrano una reazione insolitamente contenuta ai più recenti minimi macro.

Le HODL Waves raggruppano l’offerta di BTC in base al tempo durante il quale le monete sono rimaste inattive nei loro wallet, tracciando ciascun gruppo nel tempo per creare il caratteristico andamento ondulatorio del grafico. La nuova offerta, ovvero le monete rimaste inattive da uno a sette giorni, offre indicazioni sull’attività di acquisto degli investitori dopo eventi chiave del prezzo di BTC.

Il 1° luglio, BTC/USD è sceso sotto i 58.000 $per un breve periodo, raggiungendo i livelli più bassi da settembre 2024. Quel giorno, la quota dell’offerta rimasta inattiva da uno a sette giorni era pari all’1,97%, secondo i dati di Look Into Bitcoin. Nei giorni successivi la cifra è aumentata solo marginalmente, raggiungendo appena il 2,35% il 5 luglio.





Bitcoin HODL Waves data. Source: Look Into Bitcoin



Per l’analista on-chain Willy Woo, questa mancanza di movimento on-chain spicca tra i minimi di lungo periodo del prezzo di BTC. In precedenza, aveva osservato, gli acquirenti si affrettavano a comprare i nuovi minimi — una reazione istintiva assente a luglio.

«Chiunque abbia comprato il minimo lo ha fatto lentamente. Forse persino una singola whale», ha scritto questa settimana in un post su X, descrivendo l’evento come un’«anomalia».

Woo ha riconosciuto che l’interpretazione non era infallibile, poiché i veicoli d’investimento istituzionali potrebbero aver influito sui dati HODL Waves.

«Non ho trovato altre tesi per spiegare l’anomalia, a parte acquisti lenti e costanti da parte di tutti gli investitori coinvolti; ciò implica che si tratta di una manciata di acquirenti, perché se fossero stati molti tenderebbero ad agire come un branco in relazione all’andamento dei prezzi e a creare picchi nel modello degli acquisti», ha aggiunto.





Restano i dubbi sul fondo del mercato ribassista





I risultati alimentano il dibattito sulla possibilità che luglio abbia segnato l’ultimo fondo del mercato ribassista di Bitcoin.

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Come riportato da Cointelegraph, le opinioni divergevano significativamente mentre BTC/USD rimbalzava sopra gli 80.000 $, con i precedenti cicli di prezzo di BTC che indicavano la necessità di un nuovo minimo macro nei mesi successivi.

Nella sua ultima analisi, il trader e analista Rekt Capital ha avvertito che la struttura del mercato ribassista apparentemente rimane intatta, sotto forma di una serie di massimi più bassi all’interno di una tendenza ribassista più ampia.

«In questo preciso momento, Bitcoin è posizionato per ripetere la storia ribassista dei prezzi. Tuttavia, Bitcoin ha ancora qualche giorno per invertire la rotta prima della nuova chiusura settimanale, se ci riuscirà. Una chiusura settimanale al di sotto di circa 78.300 $ potrebbe preparare il prezzo a un breakdown come a maggio», ha scritto giovedì.

BTC/USD one-week chart. Source: Rekt Capital on X.com

Nel frattempo, ad agosto si è registrata una ripresa dell’interesse degli acquirenti: gli exchange-traded fund (ETF) spot statunitensi su Bitcoin hanno registrato afflussi netti per 3,8 miliardi di dollari nell’arco di tre settimane.