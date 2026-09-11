Blockstream ha dichiarato che collaborerà con le forze dell’ordine, gli exchange e gli specialisti forensi per recuperare i Bitcoin se gli hacker non li restituiranno.

La società di infrastrutture Bitcoin Blockstream ha dichiarato che non pagherà un riscatto per recuperare i fondi ancora detenuti dagli hacker della Liquid Network.

«Sottrarre asset senza autorizzazione e trattenerli invece di restituirli è un crimine, non una divulgazione responsabile», Blockstream ha dichiarato venerdì. «Non è un’attività white hat. È un furto».

La società ha dichiarato di aver interagito in buona fede con gli hacker per recuperare i fondi degli utenti, ma non avrebbe accettato le loro richieste.

Gli hacker hanno chiesto a Blockstream di pagare una ricompensa del 10% con i propri fondi, in un messaggio on-chain condiviso mercoledì dal CEO di Jan3 ed ex responsabile della strategia di Blockstream Samson Mow. Hanno avvertito che, in caso contrario, i possessori di Liquid avrebbero subito una perdita del 15%.

Blockstream ha esortato gli hacker a restituire volontariamente i Bitcoin rimanenti. In caso contrario, ha dichiarato che avrebbe collaborato con le forze dell’ordine, gli exchange, i fornitori di servizi e gli specialisti forensi per tracciare gli asset e identificare i responsabili.

Il 6 settembre, Liquid, una sidechain di Bitcoin, ha sospeso le operazioni dopo che hacker autodefinitisi white hat hanno ritirato circa 4.000 Bitcoin, allora valutati circa 320 milioni di dollari, dal wallet della federazione.

Gli attori hanno successivamente restituito 3.400 BTC dopo che Blockstream ha dichiarato che i nodi bridge interessati erano stati corretti, lasciando circa 598 BTC ancora da recuperare.

Liquid ha ripreso la produzione dei blocchi giovedì, producendo blocchi vuoti dopo aggiornamenti software di emergenza. Le transazioni e i trasferimenti di Bitcoin in entrata e in uscita dalla rete sono rimasti sospesi.

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