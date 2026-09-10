ARKB ha guidato i deflussi degli ETF su Bitcoin di mercoledì, mentre i fondi su Ether e Solana sono tornati a registrare afflussi netti.

Gli ETF spot su Bitcoin quotati negli Stati Uniti hanno registrato mercoledì deflussi netti per 120,2 milioni di dollari, portando i prelievi complessivi nelle prime due sessioni della settimana abbreviata per le festività a 166,8 milioni di dollari, secondo i dati di Farside Investors.

L’ETF ARK 21Shares Bitcoin (ARKB) ha guidato i prelievi di mercoledì con 78 milioni di dollari, seguito dal Bitcoin Trust ETF di Grayscale (GBTC) con 27,2 milioni di dollari e dal Bitcoin Trust ETF di iShares di BlackRock (IBIT) con 19,5 milioni di dollari. Il Bitcoin Trust di Morgan Stanley (MSBT) è stato l’unico fondo a registrare afflussi, aggiungendo 4,5 milioni di dollari.

I prelievi di mercoledì hanno fatto seguito a deflussi netti per 46,6 milioni di dollari martedì, segnando i primi due giorni consecutivi di deflussi della categoria da quando una serie di tre giorni si è conclusa il 14 agosto. Nelle due sessioni, GBTC ha perso 92,7 milioni di dollari, mentre ARKB e IBIT hanno registrato riscatti netti rispettivamente per 69,9 milioni e 8,8 milioni di dollari.

Il ritiro di due giorni ha cancellato circa il 4,4% dei 3,8 miliardi di dollari raccolti durante il periodo consecutivo di tre settimane più forte del 2026dei fondi. Dalla loro introduzione, gli ETF su Bitcoin hanno registrato afflussi netti cumulativi per circa 55 miliardi di dollari, mentre i loro flussi netti combinati nel 2026 ammontano a circa 1,07 miliardi di dollari di deflussi, secondo Farside Investors.

Gli ETF su Ether e Solana tornano a registrare afflussi

Nel frattempo, gli ETF spot su Ether negli Stati Uniti hanno attirato 34,7 milioni di dollari mercoledì, dopo aver registrato prelievi per 24,3 milioni di dollari martedì, lasciando i fondi con afflussi netti per 10,4 milioni di dollari nella settimana.

Gli afflussi degli ETF su Ether di mercoledì sono stati guidati da ETHB di BlackRock, con 22,9 milioni di dollari, seguito dal suo fondo ETHA con 9,7 milioni di dollari. Il fondo TETH di 21Shares ha aggiunto 2,1 milioni di dollari, mentre i restanti ETF su Ether non hanno registrato flussi netti.

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Anche gli ETF spot su Solana hanno invertito il deflusso di circa 700.000 dollari di martedì, attirando 11,2 milioni di dollari mercoledì e portando il totale delle due sessioni a 10,5 milioni di dollari di afflussi netti. Tutti gli afflussi di mercoledì sono confluiti nel BSOL di Bitwise.

Gli ETF su Hyperliquid hanno registrato deflussi netti per la seconda sessione consecutiva, perdendo 5,3 milioni di dollari mercoledì dopo i deflussi di 13 milioni di dollari di martedì, portando il deflusso totale della settimana a 18,3 milioni di dollari.

I flussi contrastanti degli ETF sono arrivati mentre Bitcoin veniva scambiato vicino a 78.000 dollari giovedì, in calo rispetto ai circa 79.700 dollari quando erano stati riportati i precedenti dati sugli afflussi relativi a tre settimane. Ether veniva scambiato intorno a 2.470 dollari, mentre Solana oscillava vicino a 101 dollari, secondo CoinGecko.

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