Gli investitori in Bitcoin hanno mostrato pochi segnali di vendite dettate dal panico, mentre BTC ha mantenuto gran parte dei guadagni di agosto e il rischio di vendita è sceso a livelli raramente osservati, secondo i dati.

Il rischio di vendita di Bitcoin (BTC) resta vicino ai minimi storici mentre le prese di profitto di agosto rallentano, secondo nuovi dati.

Punti chiave:

Il rapporto del rischio di vendita di Bitcoin è sceso da 16 a settembre a uno dei suoi valori più bassi di sempre.

La pressione di vendita si è allentata mentre Bitcoin ha mantenuto gran parte dei guadagni del 25% di agosto.

Gli investitori negli ETF su Bitcoin hanno trascorso 229 sessioni al di sotto del loro livello aggregato di pareggio, vicino agli 86.000 $.

I detentori di Bitcoin «vendono meno» a settembre, afferma Glassnode

Nell’ultima edizione della newsletter The Week Onchain di Glassnode, la piattaforma di analisi crypto ha affermato che il rapporto del rischio di vendita di Bitcoin (SSRR) si era nuovamente portato su livelli inferiori.

Il rischio di vendita somma i profitti e le perdite realizzati complessivamente on-chain e divide tale cifra per la capitalizzazione di mercato realizzata di Bitcoin. Il risultato è un’istantanea del valore in dollari realizzato in un determinato periodo rispetto alla capitalizzazione realizzata.

Glassnode descrive i valori più bassi come segnali di «minimi del mercato macro, fasi di accumulazione e contesti di rischio di vendita relativamente basso».

L’SSRR ha raggiunto 16 quando il prezzo di Bitcoin ha toccato massimi plurimensili superiori agli 80.000 $ alla fine di agosto. Tuttavia, a questa settimana, l’indicatore si è più che dimezzato, scendendo a 7, uno dei valori più bassi mai registrati.

Bitcoin SSRR data. Source: Glassnode

Glassnode ha affermato che il rimbalzo del prezzo di Bitcoin di agosto aveva «attinto poca offerta», come misurato dall’attività on-chain.

«Ai massimi di luglio 2025 e ottobre 2025, la stessa misura è salita a 35 e 23 punti base. Solo una piccola parte dei giorni dell’ultimo anno ha registrato un valore inferiore a quello odierno», ha osservato.

I dati mostrano inoltre che i detentori a lungo termine — definiti come entità di wallet che detengono un UTXO senza spenderlo per almeno sei mesi — stanno realizzando profitti on-chain a un ritmo inferiore questo mese.

«La quota dei profitti realizzati dai detentori a lungo termine è scesa al 47% dall’88% del picco di agosto, e il picco dei profitti realizzati di settembre, registrato il 3 settembre 2026, era inferiore alla metà di quello di agosto», ha proseguito Glassnode.

«I venditori di questo mese sono acquirenti recenti, e persino loro stanno vendendo meno».

Gli acquirenti degli ETF su Bitcoin puntano al punto di pareggio

La lettura dell’SSRR potrebbe attenuare i timori che persino una correzione moderata del prezzo di Bitcoin possa innescare vendite dettate dal panico.

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I gruppi di investitori in Bitcoin sono tornati complessivamente in profitto dopo che Bitcoin ha riconquistato gli 80.000 dollari, aumentando potenzialmente la tentazione di vendere se il prezzo dovesse ritracciare ulteriormente. Come ha riferito Cointelegraph, il rapporto di profitto degli output spesi (SOPR) è rimasto in profitto netto per il periodo più lungo del 2026.

Il SOPR riflette la redditività netta delle monete spese, dove 1 rappresenta il punto di pareggio. Valori costantemente superiori a 1 possono sostenere un cambiamento di lungo termine verso una tendenza rialzista.

Glassnode ha aggiunto che gli investitori statunitensi negli ETF spot su Bitcoin — fondi negoziati in borsa — tornerebbero complessivamente in profitto a 86.000 dollari. Bitcoin ha chiuso al di sotto di quel livello nelle ultime 229 sessioni, mentre le perdite sulla carta degli investitori negli ETF ammontano attualmente a circa 3,9 miliardi di dollari.