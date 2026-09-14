Le prime 10 società di tesoreria Bitcoin. Fonte: BitcoinTreasuries.NET
Il rally di Strive ha inoltre spinto le sue azioni oltre il prezzo di esercizio di 27 dollari dei warrant in scadenza a metà ottobre. Se i titolari dei warrant li esercitassero, acquisterebbero azioni Strive a 27 dollari ciascuna, fornendo potenzialmente alla società oltre 700 milioni di dollari di nuovo capitale, secondo BitcoinTreasuries.net.
All’inizio di questo mese Cole ha dichiarato che per Strive “non era impossibile” diventare entro la fine dell’anno la seconda maggiore società quotata a detenere Bitcoin, pur precisando che non si trattava del suo scenario di base.
Rivista: Perché le più grandi aziende dell’IA chiedono improvvisamente di rallentare?