Strive, una delle prime cinque società di tesoreria Bitcoin e gestori patrimoniali, ha acquistato la scorsa settimana 469 Bitcoin per circa 36,6 milioni di dollari, portando le sue partecipazioni a 25.000 BTC.

Secondo un documento depositato lunedì presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, Strive ha acquistato i Bitcoin tra l’8 e l’11 settembre a un prezzo medio di 77.954 dollari per BTC, incluse commissioni e spese.

La principale criptovaluta per capitalizzazione di mercato veniva scambiata da ultimo a 78.823 dollari, secondo i dati di Coingecko.

Il CEO di Strive, Matt Cole, ha dichiarato che l’acquisto è stato finanziato interamente dai proventi della vendita di SATA, le azioni privilegiate perpetue della società, il cui valore nominale complessivo in circolazione ha ora superato 1 miliardo di dollari. Il documento mostra che il numero di azioni SATA in circolazione è aumentato di 402.541 nello stesso periodo, raggiungendo circa 10,4 milioni di azioni.

All’11 settembre, Strive deteneva inoltre 204,2 milioni di dollari in liquidità e mezzi equivalenti e 505.000 azioni privilegiate STRC di Strategy, valutate circa 49,8 milioni di dollari.

Strive è diventata il quinto maggiore detentore aziendale di Bitcoin quotato in borsa alla fine di agosto, quando un acquisto di 1.800 BTC l’ha portata a superare l’exchange di criptovalute Bullish. La società è stata cofondata nel 2022 dall’attuale candidato repubblicano alla carica di governatore dell’Ohio Vivek Ramaswamy ed è diventata una società quotata in borsa con una tesoreria in Bitcoin nel settembre 2025, a seguito della fusione con Asset Entities.

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La valutazione di Strive aumenta insieme all’accumulo di Bitcoin

Le azioni di Strive quotate al Nasdaq hanno guadagnato lunedì più del 7%, raggiungendo circa 29 dollari, prolungando un rally che ha visto il prezzo del titolo più che raddoppiare nell’ultimo mese, secondo i dati di Yahoo Finance.

Il rally aveva già portato la capitalizzazione di mercato di Strive al di sopra di quella di Metaplanet la scorsa settimana, nonostante la società giapponese di tesoreria in Bitcoin detenesse una quantità sostanzialmente maggiore di Bitcoin. Lunedì, Strive aveva una capitalizzazione di mercato di circa 2,5 miliardi, rispetto agli 1,9 miliardi di Metaplanet.

Le prime 10 società di tesoreria Bitcoin. Fonte: BitcoinTreasuries.NET

Il rally di Strive ha inoltre spinto le sue azioni oltre il prezzo di esercizio di 27 dollari dei warrant in scadenza a metà ottobre. Se i titolari dei warrant li esercitassero, acquisterebbero azioni Strive a 27 dollari ciascuna, fornendo potenzialmente alla società oltre 700 milioni di dollari di nuovo capitale, secondo BitcoinTreasuries.net.

All’inizio di questo mese Cole ha dichiarato che per Strive “non era impossibile” diventare entro la fine dell’anno la seconda maggiore società quotata a detenere Bitcoin, pur precisando che non si trattava del suo scenario di base.

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