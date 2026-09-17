L’account incentrato sulla cybersicurezza Dark Web Informer ha anche segnalato un altro sito web, revoloot.lol, associato a un attore distinto che ha rivendicato la responsabilità, complicando ulteriormente gli sforzi per stabilire chi controlli i dati dei clienti sottratti. Anche il sito revoloot.lol non era disponibile quando Cointelegraph lo ha verificato.
È ora coinvolta anche la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo italiana, poiché la presunta intrusione riguarda un ente governativo, ha riferito mercoledì l’agenzia di stampa italiana ANSA.
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I pubblici ministeri di Reggio Calabria hanno aperto un’indagine sull’accesso non autorizzato a un sistema informatico di interesse pubblico, mentre gli investigatori lavorano per stabilire se l’account email istituzionale sia stato violato o clonato.
Il Garante italiano per la protezione dei dati personali ha separatamente chiesto alle banche di riesaminare con urgenza la sicurezza dei propri sistemi di accesso e sta verificando se possano essere state coinvolte altre banche o istituzioni finanziarie.
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