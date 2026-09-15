Solana ha aumentato a 4.096 byte il limite delle transazioni, offrendo agli sviluppatori più spazio per le prove a conoscenza zero e le transazioni con firme multiple.

Solana ha aumentato la dimensione massima delle transazioni da 1.232 a 4.096 byte, consentendo agli sviluppatori di inserire operazioni più complesse in una singola transazione, comprese le prove a conoscenza zero e i nuovi schemi di firma on-chain.

L’aggiornamento è stato attivato sulla mainnet martedì, all’inizio dell’ epoca 1.035, intorno all’1:00 UTC, secondo i dati della blockchain condivisi dalla Solana Foundation.

L’aggiornamento ha inoltre introdotto il formato di transazione v1, che mantiene la piena compatibilità con le transazioni legacy. I formati di transazione esistenti continuano a funzionare per le applicazioni e i provider di wallet, ma i protocolli che vogliono beneficiare dell’aumento delle dimensioni devono passare alle transazioni v1.

Un portavoce della Solana Foundation ha dichiarato a Cointelegraph che l’aggiornamento mira principalmente ad aiutare gli sviluppatori a “fare di più” con applicazioni come le prove a conoscenza zero, le transazioni che richiedono firme multiple e i nuovi schemi di firma on-chain, abilitando carichi di lavoro che in precedenza non potevano rientrare in una singola transazione.

Ad agosto, Solana ha ridotto il tempo degli slot da 400 millisecondi a 350 ms. A giugno, la Solana Foundation ha condiviso piani per ridurre i tempi degli slot da 400 ms a 200 ms, sostenendo che ciò avrebbe migliorato la latenza e accelerato le conferme sulla rete blockchain.

I validatori di Solana hanno approvato il 28 agosto una proposta per raddoppiare il tasso annuale di disinflazione della rete, riducendo l’emissione futura di Solana (SOL), il token nativo della rete.

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