Il sistema combinerà i dati su agricoltori, cereali, magazzini, assicurazioni e prestiti per i finanziatori, sebbene non siano state comunicate né una data di lancio né le dimensioni della distribuzione iniziale.

La società indiana di stoccaggio agricolo e finanziamento Arya.ag sta testando un sistema per tokenizzare le ricevute di magazzino relative ai cereali stoccati su una blockchain layer 1 dedicata di Avalanche.

Arya.ag sta collaborando con Finternet per collegare attraverso la rete i depositi di cereali, le ricevute di magazzino, gli impegni collaterali e lo stato dei prestiti.

Devika Mittal, responsabile di Ava Labs per l’India, ha dichiarato a Cointelegraph che i test erano in corso e che ogni ricevuta tokenizzata avrebbe rappresentato la proprietà della materia prima stoccata. Le società non hanno comunicato una data di lancio prevista né la quantità di cereali o di finanziamenti che avrebbe coperto la distribuzione iniziale.

Sanmesh Kalyanpur, direttore di Finternet Labs, ha dichiarato che i campionatori di Arya.ag raccolgono informazioni sui cereali stoccati e le inseriscono nel portale dell’azienda. Finternet combinerà le informazioni su agricoltori, materie prime, magazzini e assicurazioni in quello che Kalyanpur ha definito un “token composito”, che le banche potranno utilizzare per valutare il rischio del collaterale.

Secondo l’annuncio, Arya.ag conserva circa 2 miliardi di dollari in materie prime agricole attraverso la propria rete di magazzini e sostiene annualmente prestiti per circa 120 miliardi di rupie indiane (circa 1,26 miliardi di dollari). La sua divisione di prestiti, Arya Dhan, concede ogni anno prestiti per circa 230 milioni di dollari.

Le cifre descrivono l’attività esistente di Arya.ag e non rappresentano asset o prestiti già portati on-chain.

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Il concetto di Finternet risale a un documento della BRI del 2024

Il concetto di Finternet è stato delineato in un documento del 2024 della Banca dei regolamenti internazionali, scritto anche dal cofondatore di Infosys Nandan Nilekani e dall’allora direttore generale della BRI Agustín Carstens.

Il documento proponeva registri unificati e interconnessi per gli asset tokenizzati, sottolineando al contempo la necessità di quadri giuridici e normativi di supporto.

A gennaio, Cointelegraph ha riferito che il valore degli asset del mondo reale tokenizzati su Avalanche aveva superato 1,3 miliardi di dollari alla fine del 2025, trainato dai prestiti e dai fondi monetari tokenizzati.

L’India amplia i finanziamenti agricoli garantiti da magazzini

Le ricevute elettroniche di magazzino consentono agli agricoltori e alle imprese agricole di ottenere prestiti usando come garanzia le materie prime conservate nei magazzini, invece di venderle subito dopo il raccolto.

Arya.ag e Ava Labs hanno dichiarato che il loro sistema è progettato per fornire ai finanziatori un registro condiviso che mostri quali cereali sono stoccati, chi ne è il proprietario, se sono già stati costituiti in garanzia e quale debito è ancora in essere.

Secondo l’annuncio, il sistema dipenderà comunque da una verifica accurata delle materie prime fisiche rappresentate dai registri digitali.

Nel 2024, il governo indiano ha lanciato un programma di garanzia del credito da 10 miliardi di rupie, destinato a incoraggiare i finanziamenti garantiti da ricevute elettroniche di magazzino negoziabili, in particolare tra i piccoli agricoltori e quelli marginali.

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