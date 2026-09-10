BitBox ha dichiarato che diverse aziende Bitcoin sembravano essere state prese di mira tramite un fornitore di newsletter condiviso, mentre Trezor ha confermato una violazione del proprio servizio email.

I produttori di wallet hardware Trezor e BitBox hanno messo in guardia gli utenti da email di phishing camuffate da avvisi urgenti sulla sicurezza, dopo sospette compromissioni che hanno coinvolto servizi email di terze parti.

Mercoledì, Trezor ha dichiarato che il proprio fornitore di servizi email era stato violato e ha avvertito che un messaggio intitolato «Avviso di sicurezza critico: vulnerabilità dell’entropia STM32» era fraudolento. L’azienda ha esortato i destinatari a non fare clic sui link.

Lo stesso giorno, BitBox ha avvertito gli utenti riguardo a un’email di phishing che fingeva di provenire dall’azienda. L’azienda ha dichiarato che la sua verifica preliminare indicava che il fornitore della newsletter era probabilmente stato compromesso, aggiungendo che diverse aziende Bitcoin sembravano essere state prese di mira tramite un fornitore condiviso.

Gli avvisi arrivano dopo diverse recenti divulgazioni di sicurezza nel settore dei wallet hardware. Il 13 agosto, una violazione presso il fornitore delle spedizioni di Trezor, ShipMonk, ha esposto i dati appartenenti a quasi 14.000 clienti. Il 4 settembre, Trezor ha rivelato che altri 67.000 clienti statunitensi erano stati colpiti.

A luglio, BitBox ha dichiarato che i suoi dispositivi non erano stati interessati da una vulnerabilità riguardante la generazione di numeri casuali di Coldcard. Ad agosto, ha rilasciato un aggiornamento che risolveva due gravi vulnerabilità del firmware, senza che fossero stati segnalati casi noti di sfruttamento o fondi sottratti.

Cointelegraph ha contattato Trezor e BitBox per ulteriori informazioni, ma non ha ricevuto risposta prima della pubblicazione.

Correlato: Cronos conferma che 9,2 milioni di dollari sono stati sottratti prima dell’annullamento dell’exploit di Tectonic