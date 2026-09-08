L’Uzbekistan ha avviato un progetto pilota per testare i pagamenti con una stablecoin ancorata al som e garantita da titoli di Stato.

Lunedì, l’Agenzia nazionale per i progetti prospettici (NAPP) ha dichiarato di aver registrato Humo Digital come partecipante a un regime speciale supervisionato congiuntamente dalla NAPP e dalla banca centrale. Il progetto pilota testerà l’emissione, la circolazione e il riscatto di HUMO, con ogni token ancorato a un som uzbeko.

La NAPP ha dichiarato che più di 20 esercenti sono pronti a testare i pagamenti HUMO per beni e servizi.

Il progetto integrerà inoltre l’infrastruttura di elaborazione dei pagamenti e blockchain delle banche partecipanti. Asterium, un exchange di criptovalute autorizzato, fungerà da partner del progetto.

Secondo la Banca centrale dell’Uzbekistan, la sperimentazione iniziale durerà 12 mesi, mentre la durata complessiva del progetto sarà limitata a tre anni. Le autorità di regolamentazione valuteranno l’adeguatezza e la salvaguardia delle garanzie del token, la cybersicurezza, le tutele dei consumatori, i controlli antiriciclaggio e i rischi per la stabilità finanziaria e dei prezzi.

Il progetto pilota fa seguito a un quadro approvato nel novembre 2025. All’epoca, l’Uzbekistan aveva dichiarato di voler autorizzare sperimentazioni di pagamenti con stablecoin nell’ambito di un sandbox, insieme a disposizioni per azioni e obbligazioni tokenizzate.

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