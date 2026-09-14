Il CEO di Robinhood Vlad Tenev ha dichiarato che le società non dovrebbero avere potere di veto sui prodotti azionari tokenizzati che non modificano i diritti degli azionisti, gli obblighi dell’emittente o il registro ufficiale delle azioni della società.

In un post pubblicato venerdì su X, Tenev ha dichiarato che la necessità del consenso dell’emittente dipende dal fatto che un prodotto tokenizzato modifichi i diritti associati alle azioni sottostanti o crei nuovi obblighi per la società o per il suo agente di trasferimento. In tal caso, ha aggiunto, l’emittente dovrebbe essere coinvolto.

Tuttavia, Tenev ha dichiarato che, se il prodotto crea uno strumento finanziario separato che detiene o fa riferimento ad azioni liberamente trasferibili senza modificare i diritti o gli obblighi dell’emittente né il registro degli azionisti, il consenso dell’emittente non dovrebbe essere richiesto.

Le dichiarazioni sono arrivate dopo che il CEO di AMC Entertainment Adam Aron ha criticato le offerte di azioni tokenizzate di Robinhood il 4 settembre, affermando che AMC non aveva alcuna affiliazione con i prodotti e che avrebbe chiesto a consulenti legali specializzati in titoli di esaminarli.

Tenev ha dichiarato che i Robinhood Stock Tokens utilizzano una struttura di terze parti, con strumenti emessi separatamente e garantiti 1:1 dalle azioni sottostanti. I prodotti forniscono un’esposizione economica ad azioni e fondi negoziati in borsa senza modificare la struttura azionaria dell’emittente né i diritti associati alle sue azioni.

“Passare on-chain non dovrebbe attribuire all’emittente un diritto di veto che non aveva mai avuto off-chain”, ha dichiarato Tenev.

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