Bitstamp ha rappresentato 10,1 miliardi di dollari del volume crypto di Robinhood ad agosto, mentre il trading sull’app Robinhood è diminuito del 46% rispetto all’anno precedente.

Il volume di trading crypto di Robinhood è aumentato del 61% su base mensile, raggiungendo 17,5 miliardi di dollari ad agosto, ma è rimasto inferiore del 38% rispetto al livello dell’anno precedente.

La società di intermediazione online ha dichiarato nel suo rapporto operativo mensile di agosto 2026, pubblicato giovedì, che Bitstamp ha rappresentato 10,1 miliardi di dollari del totale, mentre l’app Robinhood ne ha rappresentati 7,4 miliardi.

Il volume di Bitstamp è aumentato del 53% rispetto a luglio, ma è diminuito del 30% su base annua, mentre il volume dell’app Robinhood è aumentato del 72% su base mensile, ma è diminuito del 46% rispetto ad agosto 2025.

Bitstamp, l’exchange di criptovalute acquisito da Robinhood nel giugno 2025, è stato anche il maggiore contributore al volume crypto dell’azienda nel secondo trimestre. Ha rappresentato 22 miliardi di dollari dei 40 miliardi di dollari complessivi di Robinhood, rispetto ai 18 miliardi di dollari dell’app Robinhood.

I ricavi di Robinhood derivanti dalle transazioni crypto sono diminuiti del 38% su base annua, raggiungendo 100 milioni di dollari nel secondo trimestre, rispetto a circa 160 milioni di dollari dell’anno precedente. La crescita dei contratti sugli eventi, delle opzioni e delle azioni ha più che compensato il calo, consentendo alla società di intermediazione di registrare ricavi e utili trimestrali record.

Il rapporto di agosto ha dichiarato che il volume crypto della Robinhood Chain non era incluso nei dati.

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