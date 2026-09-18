Fonte: YouTube
Il video presumibilmente manipolato di Hoskinson indirizza gli spettatori verso un codice QR, promettendo di «raddoppiare la propria ricchezza».
«Evitate di interagire con il canale YouTube di IO Group fino a nuovo avviso», ha dichiarato la società in un avvertimento pubblicato sul suo account ufficiale su X.
Ha consigliato agli utenti di non cliccare sui link, inviare fondi o condividere informazioni personali in risposta ai contenuti del canale.
Cointelegraph ha contattato Input Output Group per un commento.