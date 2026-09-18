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Scritto da Felix NgRedattoreRecensito da Bryan O'SheaRedattore

IOG di Cardano avverte gli utenti di evitare un canale YouTube nel mezzo di un apparente dirottamento

Ultime notiziePubblicato18 set 2026

Input Output Group ha invitato gli utenti a evitare il suo canale YouTube dopo che questo ha iniziato a trasmettere in livestream un video di Charles Hoskinson, presumibilmente manipolato con l’IA, che prometteva di «raddoppiare la propria ricchezza».

Input Output Group ha invitato gli utenti a evitare il proprio canale YouTube, che venerdì ha trasmesso in streaming un video presumibilmente manipolato con l’IA, in cui il fondatore di Cardano Charles Hoskinson promuoveva un giveaway di criptovalute.

La diretta si presentava come un town hall per Project Catalyst, un fondo decentralizzato per l’innovazione della comunità e un programma di sovvenzioni. È rimasta online per quasi due ore.

Fonte: YouTube

Il video presumibilmente manipolato di Hoskinson indirizza gli spettatori verso un codice QR, promettendo di «raddoppiare la propria ricchezza».

«Evitate di interagire con il canale YouTube di IO Group fino a nuovo avviso», ha dichiarato la società in un avvertimento pubblicato sul suo account ufficiale su X.

Ha consigliato agli utenti di non cliccare sui link, inviare fondi o condividere informazioni personali in risposta ai contenuti del canale.

Cointelegraph ha contattato Input Output Group per un commento.

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