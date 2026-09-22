La Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali dell’UE vogliono sostituire le soglie obbligatorie sui depositi bancari per le riserve delle stablecoin con nuovi requisiti di liquidità, sostenendo che ingenti depositi in stablecoin potrebbero creare rischi di liquidità per le banche.

Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ha chiesto di eliminare le norme che impongono di detenere come depositi bancari almeno il 30% delle riserve, o il 60% per le stablecoin significative. La proposta è stata presentata nella risposta del SEBC alla revisione, da parte della Commissione europea, del regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA), pubblicata martedì.

In sostituzione delle norme esistenti sui depositi bancari, il SEBC ha sostenuto l’introduzione di soglie minime di liquidità per gli attivi di riserva con scadenza entro uno e cinque giorni lavorativi. Ha inoltre indicato separatamente i pronti contro termine inversi overnight (repo) e i titoli di Stato a breve termine come strumenti alternativi che gli emittenti potrebbero utilizzare per ottenere liquidità.

Il SEBC ha affermato che l’attuale requisito «crea un legame diretto tra gli emittenti e gli enti creditizi» e potrebbe esporre le banche a problemi di liquidità se una corsa al riscatto di una stablecoin costringesse un emittente a ritirare rapidamente i depositi.

Le banche centrali hanno citato le norme in bozza pubblicate dall’Autorità bancaria europea nel 2024, che impongono alle stablecoin significative di detenere almeno il 40% delle riserve in attivi con scadenza entro un giorno lavorativo e il 60% entro cinque giorni lavorativi. Per i token non significativi, le soglie sono rispettivamente del 20% e del 30%.

Il SEBC ha inoltre avvertito della presenza di «sfide rilevanti» nell’applicazione del MiCA, affermando che le società crypto non conformi possono ancora accedere ai clienti dell’UE nonostante il regime di autorizzazione del blocco.

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