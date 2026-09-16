Gli ETF su Bitcoin registrano deflussi per 450 milioni di dollari, il dato peggiore da giugno
Il deflusso di 450 milioni di dollari si è verificato mentre Bitcoin perdeva il 2,5% e il CLARITY Act non riusciva ad avanzare al Senato, con i fondi di Fidelity e BlackRock in testa ai deflussi.
Gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato la giornata con i maggiori deflussi dalla fine di giugno, dopo che un importante disegno di legge sulle criptovalute si è arenato al Senato.
Martedì i 13 fondi quotati negli Stati Uniti hanno registrato deflussi netti per 450,4 milioni di dollari, dopo aver raccolto 159,9 milioni di dollari lunedì, secondo i dati di Farside. Si tratta del maggiore deflusso dal 24 giugno, quando gli ETF su Bitcoin persero 469 milioni di dollari mentre un’ondata di vendite sui titoli tecnologici esercitava pressione sugli asset rischiosi.
I dati mostrano che l’FBTC di Fidelity ha registrato i maggiori deflussi, con 214,8 milioni di dollari, seguito dai 161,7 milioni di dollari dell’iShares Bitcoin Trust di BlackRock, dai 44,1 milioni di dollari del Bitcoin Trust ETF di Grayscale (GBTC), dai 17,4 milioni di dollari del Bitcoin ETF di ARK 21Shares (ARKB) e dai 12,4 milioni di dollari del Bitcoin ETF di Bitwise (BITB).
Al momento della stesura, Bitcoin viene scambiato a 75.700 dollari, in calo del 2,5% nelle ultime 24 ore, secondo CoinMarketCap.
Correlato: Il settore delle criptovalute si rivolge alle autorità di regolamentazione statunitensi dopo la battuta d’arresto del CLARITY Act