I detentori di Bitcoin a breve termine si sono avvicinati a un mese intero di profitti parziali, mentre l’analisi ha rilevato probabilità crescenti di un’inversione rialzista duratura del prezzo di BTC.

Gli speculatori di Bitcoin (BTC) hanno mantenuto i profitti per quasi un mese, in quello che una nuova analisi considera un segnale chiave della solidità del mercato.





Punti chiave:





I detentori di Bitcoin a breve termine sono rimasti in profitto parziale nell’ultimo mese, segnando il periodo consecutivo più lungo in profitto del 2026.

La redditività dei detentori a breve termine (STH) — un indicatore storico delle inversioni rialziste del prezzo di BTC — si attesta attualmente a 168,2 miliardi di dollari di profitto contro 102,6 miliardi di dollari di perdita.

La più ampia base di investitori in Bitcoin è rimasta in profitto netto dal 19 agosto.





I detentori a breve termine alimentano l’ottimismo per il ritorno del prezzo di BTC





I dati della piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant mostrano che un sottoinsieme della coorte dei detentori di Bitcoin a breve termine (STH) è in profitto dal 16 agosto.





Gli investitori STH sono portafogli che detengono un output di transazione non speso (UTXO) per meno di sei mesi. Corrispondono a compratori più recenti, che sono più sensibili ai movimenti e alla volatilità dei prezzi nel breve termine e aumentano o riducono più facilmente la propria esposizione rispetto ai detentori di Bitcoin di lunga data.





Dal 16 agosto, la base degli investitori STH è risultata divisa in termini di profitti sulle esposizioni esistenti. Al martedì, le monete STH detenute in profitto ammontavano complessivamente a 168,2 miliardi di dollari, mentre 102,6 miliardi di dollari erano detenuti al di sotto del prezzo di acquisto.





Posizioni degli STH di Bitcoin in profitto e in perdita. Fonte: CryptoQuant





Secondo CryptoQuant, tuttavia, il rapporto è meno importante del fatto che gli STH abbiano mantenuto almeno una parte dei profitti per 30 giorni consecutivi.





«È la prima volta che gli STH si trovano in territorio positivo per un periodo prolungato dai massimi del mercato. L’ultima volta è stata a gennaio, ma quell’episodio non è durato più di una settimana. A maggio, le perdite detenute dagli STH erano ancora predominanti», ha scritto in un post sul blog pubblicato a corredo.





Il fenomeno dell’allungamento dei periodi ininterrotti di redditività degli STH ha caratterizzato le riprese del mercato di Bitcoin nel corso dei cicli di prezzo di BTC. È stato osservato anche alla fine del mercato ribassista di Bitcoin del 2022. CryptoQuant lo considera quindi un prerequisito per il ritorno di un trend rialzista di lungo periodo del prezzo di BTC in questo ciclo.





«Il trend ribassista si inverte davvero solo quando i profitti si stabilizzano definitivamente per gli STH, spingendoli poi a mantenere le proprie posizioni e a cavalcare il rialzo», ha aggiunto.





Partecipazioni di Bitcoin degli STH in profitto e in perdita fino alla fine del 2023. Fonte: CryptoQuant





Le basi di costo degli investitori più recenti si concentrano sopra i 70.000 dollari





I dati fanno eco a un analogo periodo di redditività aggregata attualmente osservato tra gli investitori di Bitcoin, mentre BTC/USD conserva la maggior parte del suo rialzo del 25% di agosto.





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Come riportato da Cointelegraph, lo spent output profit ratio (SOPR), che monitora i profitti o le perdite netti di tutti gli investitori, ha superato il livello di pareggio di 1 il 19 agosto e da allora si è mantenuto di poco al di sopra. La scorsa settimana, la piattaforma di analisi on-chain Checkonchain ha sostenuto che la redditività degli STH, in particolare, «cominciava ad assomigliare maggiormente a quelle riprese iniziali del mercato rialzista».





I dati di CryptoQuant mostrano che la redditività degli STH è attualmente trainata dalle entità che detengono Bitcoin da uno a tre mesi, con questa coorte avente una base di costo (nota anche come prezzo realizzato) di 63.372 dollari. La base di costo della parte più matura della base degli STH — i wallet che detengono Bitcoin da tre a sei mesi — è ora pari a 73.190 dollari.





Prezzo realizzato di Bitcoin in base all'età del wallet. Fonte: CryptoQuant



