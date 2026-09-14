Il prezzo di Bitcoin è salito verso gli 80.000 $ dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato intendere che la guerra tra Stati Uniti e Iran potrebbe finire, spingendo al ribasso i prezzi del petrolio.

Bitcoin (BTC) è tornato a 79.000 $ dopo l’apertura di Wall Street di lunedì, mentre i mercati analizzavano segnali contrastanti sulla guerra tra Stati Uniti e Iran.

Punti chiave:

Bitcoin sale sopra i 79.000 $ mentre i prezzi del petrolio scendono dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito che la guerra in Iran potrebbe essere vicina alla fine.

I mercati portano a oltre il 90% le probabilità di un rialzo dei tassi di 25 punti base da parte della Federal Reserve.

Bitcoin testa la sua media mobile esponenziale a 50 settimane dopo aver chiuso domenica al di sotto della linea di tendenza chiave.

Bitcoin guadagna terreno mentre Trump fa riferimento alla fine della guerra in Iran

I dati di TradingView hanno mostrato che BTC/USD ha cancellato le perdite del fine settimana, guadagnando circa il 3% nella giornata.





BTC/USD one-hour chart. Source: Cointelegraph/TradingView





Il mercato delle criptovalute ha registrato un nuovo rialzo dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rafforzato le prospettive di un accordo di pace con l’Iran.

«La fallimentare nazione dell’Iran vuole raggiungere un accordo, rapidamente e con urgenza. Determinerò se gli Stati Uniti sceglieranno o meno di impegnarsi — siamo aperti all’idea», ha scritto in un post su Truth Social.

Le azioni statunitensi hanno inizialmente guadagnato terreno all’apertura di Wall Street lunedì, ma successivamente sono diventate negative a causa della persistente incertezza sul destino delle principali rotte di transito del petrolio in Medio Oriente. Al momento della stesura, l’S&P 500 era in calo dello 0,3%.

Oltre allo Stretto di Hormuz, anche l’oleodotto East-West dell’Arabia Saudita e lo Stretto di Bab El-Mandeb erano minacciati mentre il conflitto si estendeva oltre l’Iran.

Al momento della stesura, il greggio WTI statunitense rimaneva sopra i 100 dollari al barile, mentre il greggio Brent veniva scambiato a 105 dollari al barile.





CFDs on WTI crude oil one-day chart. Source: Cointelegraph/TradingView





Trump ha poi ribadito la sua previsione di un calo dei prezzi del petrolio, alludendo al contempo alla fine del conflitto con l’Iran, facendo scendere le quotazioni del greggio.

«Con la temporanea eccezione del petrolio, i prezzi stanno scendendo bruscamente e il petrolio crollerà rapidamente non appena il conflitto militare con l’Iran sarà terminato, e ciò non richiederà molto tempo», si leggeva in un altro post su Truth Social.

Gli ultimi dati del FedWatch Tool del CME Group indicano che la probabilità di un rialzo è del 92,7%, rispetto al 59,4% di una settimana fa.





Fed target rate probability comparison for Sept. 16 FOMC meeting (screenshot). Source: CME Group





Commentando gli sviluppi, la società di trading QCP Capital ha previsto che il protrarsi dei prezzi elevati del petrolio avrebbe avuto un impatto diretto sulla politica finanziaria statunitense. Mercoledì la Federal Reserve annuncerà la sua ultima decisione sulle variazioni dei tassi d’interesse e i mercati prevedono un rialzo di 25 punti base, fino al 3,75%-4%.

«Una perturbazione prolungata aumenterebbe il rischio che i maggiori costi energetici si ripercuotano sui prezzi dei trasporti e della logistica, facendo potenzialmente aumentare le aspettative d’inflazione e limitando la capacità della Fed di sospendere la stretta monetaria anche in presenza di un rallentamento della crescita», ha scritto QCP lunedì, aggiungendo:

«Questa dinamica crea una tensione sul piano della politica monetaria: il protrarsi dei prezzi dell’energia potrebbe mantenere la Fed restrittiva, mentre la debolezza dei dati economici derivante dall’aumento dei costi energetici potrebbe suggerire un atteggiamento attendista.»

L’attenzione si sposta sulle indicazioni della Fed riguardo alla variazione dei tassi d’interesse

Commentando le implicazioni della decisione della Fed di questa settimana per l’andamento del prezzo di BTC, QCP ha sostenuto che gli asset rischiosi avevano già scontato un rialzo dello 0,25%, per cui ci si aspettava una volatilità più contenuta.

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Secondo QCP, una reazione complessivamente contenuta ai dati sull’inflazione dell’Indice dei prezzi al consumo (CPI) della scorsa settimana significa che il linguaggio dei funzionari della Fed è ora più importante della decisione stessa.

«Questa moderazione riflette un cambiamento di attenzione: la questione binaria se la Fed aumenterà i tassi ha già trovato risposta; l’aspetto cruciale per il posizionamento è ora il modo in cui i responsabili della politica monetaria inquadreranno la misura e ciò che essa segnalerà sul percorso futuro», ha scritto.

Lunedì BTC/USD è tornato sopra la sua media mobile esponenziale (EMA) a 50 settimane, a 77.430 dollari, dopo aver inizialmente chiuso al di sotto di essa la candela settimanale. Come ha riferito Cointelegraph, l’EMA a 50 settimane rappresenta un importante livello di supporto che i rialzisti di Bitcoin devono riconquistare nell’ambito del ritorno a un mercato rialzista.



