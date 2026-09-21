Fairshake, il comitato di azione politica (PAC) finanziato in gran parte dalle società di criptovalute Coinbase e Ripple Labs, prevede di spendere 30 milioni di dollari per opporsi alla candidatura del democratico Sherrod Brown a tornare al Senato degli Stati Uniti.

In una dichiarazione a Cointelegraph, il portavoce di Fairshake Geoff Vetter ha confermato quanto riportato dal New York Times: il PAC aveva inizialmente previsto di spendere 30 milioni di dollari per opporsi alla candidatura di Brown alle elezioni del 2026 per rappresentare l’Ohio al Senato. Vetter ha affermato che il PAC prevedeva di annunciare ulteriori spese prima delle elezioni di metà mandato del 3 novembre.

Fairshake ha speso circa 41 milioni di dollari per sostenere il repubblicano Bernie Moreno e opporsi alla candidatura di Brown alla rielezione nel 2024. Brown, che era stato presidente della Commissione bancaria del Senato quando i Democratici erano in maggioranza, ha perso contro Moreno per circa quattro punti nel 2024, dopo che Fairshake e altri PAC avevano speso più di 300 milioni di dollari.

Il PAC è solo uno dei molti gruppi vicini al settore delle criptovalute che cercano di influenzare gli elettori nelle gare chiave del 2026, quando il controllo della Camera dei rappresentanti e del Senato è in palio. A lunedì, molti contratti sugli eventi sulle piattaforme di mercato predittivo come Kalshi davano ai Democratici le probabilità di riconquistare la maggioranza alla Camera e al Senato.

Cointelegraph ha contattato la campagna di Brown, ma non ha ricevuto una risposta immediata. Vetter ha rifiutato di commentare la strategia del PAC in vista delle elezioni di metà mandato, ma ad agosto ha dichiarato che il comitato disponeva di una cassa di guerra di 122 milioni di dollari in vista delle elezioni.

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