Il Tesoro degli Stati Uniti afferma che l’exchange iraniano ha elaborato pagamenti ricevuti tramite il sistema marittimo iraniano dello Stretto di Hormuz e ha contribuito a trasferire centinaia di milioni di dollari in Bitcoin all’IRGC.

Giovedì le autorità statunitensi hanno annunciato sanzioni contro l’exchange iraniano di criptovalute BitBank, accusandolo di elaborare i pagamenti in Bitcoin effettuati dalle navi in transito nello Stretto di Hormuz.

L’Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che, a giugno, la Hormuz Safe Marine Services Authority utilizzava BitBank per trasferire al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica i pagamenti ricevuti. Il Tesoro ha sostenuto che essa fa parte dell’architettura utilizzata dal finanziere iraniano Babak Zanjani per trasferire centinaia di milioni di dollari in Bitcoin all’IRGC.

Il Tesoro aveva già in precedenza accusato Hormuz Safe di far parte di uno schema sostenuto dall’IRGC che costringe le navi ad acquistare un’assicurazione marittima per il passaggio, inclusa la copertura contro i sequestri da parte dell’Iran stesso.

«Le designazioni odierne dell’infrastruttura iraniana per gli asset digitali chiariscono perfettamente che gli sforzi per finanziare il regime iraniano utilizzando le criptovalute non sono al di là della portata dell’OFAC», ha dichiarato il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent.

La designazione è l’ultima iniziativa del Tesoro volta a isolare l’Iran dal sistema finanziario internazionale, anche attraverso sanzioni contro gli exchange di asset digitali.

Le designazioni dell’OFAC includono BitBank, il suo sviluppatore Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company e tre associati di Zanjani; il Tesoro li ha definiti «componenti chiave dell’infrastruttura del regime iraniano per l’elusione delle sanzioni basata sugli asset digitali».

Cointelegraph ha contattato BitBank per un commento.

La BitBank iraniana è un’entità distinta da bitbank, inc, un exchange di criptovalute pienamente autorizzato fondato nel 2014 in Giappone, che è stato acquisito da SBI Holdings a giugno. La designazione del Tesoro indica che BitBank è stata costituita nel 2024.

Correlato: Bitcoin supera i 79.000 dollari, il petrolio scende mentre Trump afferma che la guerra in Iran potrebbe finire

Ad agosto, gli Stati Uniti hanno sanzionato due exchange di asset digitali, Shelbit e Aban Tether, accusandoli di assistere il regime iraniano nell’elusione delle sanzioni. A giugno il Tesoro ha inoltre sanzionato quattro exchange di criptovalute, tra cui il principale del Paese, Nobitex.

A luglio, il governo degli Stati Uniti ha ordinato il congelamento di oltre 130 milioni di dollari in USDt detenuti in wallet collegati all’Iran.

Secondo quanto riferito, l’Iran ha cercato di attenuare l’impatto dell’inasprimento delle restrizioni finanziarie. All’inizio di questo mese, il Financial Times ha riferito che la banca centrale iraniana ha allentato i controlli valutari per incoraggiare le imprese a riportare in patria i proventi esteri, anche attraverso le criptovalute, mentre le sanzioni statunitensi si inaspriscono.

Rivista: La Corea del Nord alimenta l’aumento dei malware on-chain, CoinEx chiude: Asia Express