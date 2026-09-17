Il CEO di Crypto.com ha dichiarato che la sua borsa sorella è stata autorizzata a offrire negli Stati Uniti futures perpetui su singole azioni, diventando l’ultima piattaforma a collegare la finanza tradizionale e gli asset digitali.

OG.com ha ricevuto l’autorizzazione dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti a offrire futures su singole azioni negli Stati Uniti.

Kris Marszalek, cofondatore e CEO di Crypto.com, ha annunciato in un post su X di giovedì che la sua borsa sorella di futures ha ricevuto l’approvazione normativa per quotare futures su singole azioni negli Stati Uniti.

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha preso atto del deposito 1-N di OG.com, autorizzando la piattaforma a offrire futures su singole azioni negli Stati Uniti.

Marszalek ha dichiarato che stanno lavorando con l’autorità di regolamentazione dei titoli e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) per offrire futures perpetui su singole azioni che combinino le «innovazioni dei mercati degli asset digitali con i mercati dei capitali statunitensi».

Il riconoscimento elimina un ostacolo normativo significativo per la piattaforma, consentendole di quotare questi prodotti sul mercato statunitense. L’entità legale di OG.com, North American Derivatives Exchange, ha presentato il modulo 1-N alla SEC lunedì per registrarsi come borsa valori nazionale per la negoziazione di prodotti futures.

Anche altre piattaforme crypto hanno lanciato l’accesso a prodotti azionari. A settembre, secondo quanto riferito, Kraken ha collaborato con la London Stock Exchange per lanciare azioni britanniche tokenizzate, disponibili 24/5, sulla piattaforma di trading notturno dell’operatore di mercato azionario a partire dal 2027.

A marzo, l’exchange di criptovalute Coinbase ha lanciato i futures perpetui sulle azioni per i trader non statunitensi, dopo aver lanciato negli Stati Uniti a febbraio l’accesso ai futures regolamentati sulle criptovalute e alle azioni cash disponibili 24/5.

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