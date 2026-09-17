La mossa dell’autorità di regolamentazione statunitense potrebbe facilitare l’offerta, da parte di wallet crypto e altre app, di accesso a derivati regolamentati e mercati di previsione senza registrarsi come broker introduttori.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha ampliato l’esenzione normativa per i fornitori di «software passivo» che collegano gli utenti a società e borse di derivati regolamentate.

In una posizione di non intervento emessa giovedì, la divisione Market Participants dell’agenzia ha dichiarato che non avrebbe raccomandato azioni esecutive contro i fornitori idonei o il loro personale per la mancata registrazione come broker introduttori o persone associate, quando facilitano il trading con società e borse registrate presso la CFTC.

La posizione potrebbe facilitare l’offerta, da parte di wallet crypto e altre app, di accesso a derivati regolamentati, inclusi i contratti perpetui e i mercati di previsione, senza che debbano diventare essi stessi broker introduttori regolamentati dalla CFTC.

Fonte: CFTC

Per qualificarsi, i fornitori devono rispettare condizioni che limitano il loro ruolo nelle transazioni, comprese restrizioni sull’esercizio della discrezionalità sugli ordini degli utenti.

Il provvedimento estende una posizione analoga concessa a Phantom Technologies a marzo per il suo software di wallet crypto self-custodial. La lettera precedente consentiva a Phantom, a determinate condizioni, di fornire e commercializzare software che collegasse gli utenti a broker e borse di futures registrati senza registrarsi come broker introduttore.

Phantom e l’Hyperliquid Policy Center hanno inoltre chiesto tutele più ampie a luglio, chiedendo alla CFTC di proteggere i fornitori di wallet non custodial dai requisiti applicabili ai broker introduttori e di chiarire come le norme esistenti si applichino agli sviluppatori blockchain e alle società di derivati regolamentate che utilizzano infrastrutture on-chain.

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Le autorità di regolamentazione si muovono rapidamente dopo la battuta d’arresto del CLARITY Act

La mossa dell’autorità di regolamentazione statunitense arriva due giorni dopo che il CLARITY Act non è riuscito ad avanzare al Senato, con una mozione di cloture che ha ricevuto 49 voti, meno dei 60 necessari per procedere al dibattito.

Dopo il voto, il presidente della CFTC Michael Selig e il presidente della Securities and Exchange Commission Paul Atkins hanno segnalato mercoledì che le loro agenzie avrebbero continuato a portare avanti la regolamentazione delle crypto nell’ambito della loro autorità esistente.

«La CFTC è pienamente impegnata e pronta a varare le sue norme per la nuova frontiera della finanza», ha dichiarato Selig in un post su X, mentre Atkins ha affermato che la SEC avrebbe agito «con o senza una legge» per fornire certezza normativa agli asset digitali.

Fonte: Paul Atkins

Giovedì, le agenzie hanno iniziato a dare seguito a queste dichiarazioni. Insieme alla posizione di non intervento della CFTC, la SEC ha approvato un’ esenzione temporanea che consente alle piattaforme idonee di facilitare il trading on-chain limitato di azioni statunitensi tokenizzate attraverso market maker automatizzati e pool di liquidità autorizzati.

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