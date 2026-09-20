Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di voler creare una «Forza IA» e nominare uno zar dell’intelligenza artificiale.

Sabato Trump ha pubblicato su Truth Social che il suo nuovo progetto gestirebbe il settore in rapida crescita senza aggiungere regolamentazioni che potrebbero rallentare l’innovazione, secondo Newsweek e altri media.

«A questo scopo, sto formando la Forza IA, proprio come ho fatto con la Space Force, che è stata un SUCCESSO straordinario durante il mio primo mandato», ha scritto il presidente. «A tal fine, annuncerò nel prossimo futuro lo “zar” dell’IA: devono candidarsi solo persone con un QI elevato!»

Trump non ha detto se la Forza IA sarebbe un comando militare, un’agenzia civile o un dipartimento, ha osservato il New York Times, aggiungendo che i funzionari della Casa Bianca non hanno risposto a un’e-mail in cui si chiedevano chiarimenti.

Il post di Trump arriva mentre aumentano gli avvertimenti sui potenziali pericoli dell’IA

Trump non ha fornito ulteriori dettagli né una tempistica per il piano, ha riferito la BBC, osservando che il suo post era arrivato mentre aumentavano gli avvertimenti sui potenziali pericoli dell’IA.

Il 12 settembre Cointelegraph ha riferito che il CEO di Anthropic Dario Amodei aveva scritto una proposta in tre fasi per modulare il ritmo dello sviluppo dell’IA, che, se lasciato senza controllo, potrebbe «superare la nostra capacità di comprendere e controllare questi sistemi».

Domenica Anthropic ha dichiarato di aver scelto Accenture come primo valutatore integrato per contribuire a moderare il ritmo dello sviluppo dell’IA, procedendo con il primo passaggio delineato nella proposta di Amodei, ha riferito Cointelegraph.

Il CEO di OpenAI Sam Altman e il CEO di SpaceX Elon Musk hanno risposto positivamente alla proposta di Amodei, mentre il CEO di Nvidia Jensen Huang non lo ha fatto, sostenendo che una simile regolamentazione non fosse necessaria.

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