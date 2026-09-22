Secondo quanto riferito, l’indagine sta esaminando se Binance abbia consapevolmente consentito operazioni in violazione delle sanzioni statunitensi contro l’Iran, mesi dopo che i primi resoconti avevano rivelato l’esistenza di un’indagine del Dipartimento di Giustizia.

L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Manhattan sta indagando per stabilire se Binance abbia consapevolmente consentito operazioni che violavano le sanzioni statunitensi contro l’Iran, ha riferito Bloomberg martedì, fornendo nuovi dettagli su un’indagine del Dipartimento di Giustizia riportata per la prima volta a marzo.

Anche la Divisione penale del Dipartimento di Giustizia a Washington è coinvolta nell’indagine, ha riferito Bloomberg citando persone a conoscenza della questione.

Interpellato per un commento, un portavoce di Binance ha dichiarato a Cointelegraph: «Manteniamo una politica di tolleranza zero per le violazioni delle sanzioni. Collaboriamo pienamente con le forze dell’ordine e restiamo impegnati a individuare ed escludere gli operatori illeciti».

La dichiarazione non ha affrontato direttamente la questione se Binance sia a conoscenza dell’indagine riportata.

Un’indagine non dimostra che siano state commesse violazioni e può concludersi senza la presentazione di accuse.

A marzo, il Wall Street Journal ha riferito che il DOJ stava esaminando se l’Iran avesse utilizzato Binance per eludere le sanzioni statunitensi, citando documenti aziendali e persone a conoscenza della questione. All’epoca, il Journal aveva affermato che non era chiaro se il DOJ stesse indagando su Binance, sui suoi utenti o su entrambi.

All’epoca Binance aveva dichiarato a Cointelegraph di non essere a conoscenza di alcuna indagine del DOJ.

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