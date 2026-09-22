Binance acquisisce una partecipazione da 100 milioni di dollari in Circle nell’ambito dell’accordo ampliato su USDC
Circle ha venduto a Binance azioni per 100 milioni di dollari e ha accettato di corrispondere incentivi mensili nell’ambito di una partnership quinquennale ampliata per promuovere USDC.
Binance ha investito 100 milioni di dollari nell’emittente di stablecoin Circle nell’ambito di un accordo quinquennale ampliato per promuovere USDC sull’exchange di criptovalute.
Circle ha emesso a Binance 1.237.011 azioni ordinarie di Classe A al prezzo di 80,84 dollari per azione, tramite un collocamento privato il 17 settembre, secondo un documento depositato martedì presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Il prezzo di acquisto rifletteva uno sconto rispetto al prezzo di mercato di Circle prima del perfezionamento della transazione.
Le azioni CRCL, quotate alla Borsa di New York, erano in rialzo di oltre l’1,3% nelle contrattazioni pre-market di martedì, dopo aver chiuso lunedì a 94,29 dollari ciascuna, secondo i dati di Yahoo Finance.
In base all’accordo, Circle corrisponderà a Binance una commissione di incentivo mensile basata sull’ammontare di USDC detenuto attraverso l’infrastruttura Modular Smart Contract Wallet di Circle. Binance ha inoltre accettato di svolgere ulteriori attività per promuovere USDC sulla propria piattaforma.
Binance ha accettato di non vendere, trasferire, cedere, costituire in pegno o ipotecare le azioni di Circle per un periodo massimo di due anni. La restrizione potrebbe cessare prima se Binance rescinde l’accordo commerciale in determinate circostanze. Binance mantiene i diritti di voto sulle azioni durante il periodo di lock-up.
L’accordo sostituisce quelli sottoscritti dalle società nel novembre 2024 e nell’agosto 2025. Ha una durata di cinque anni, sebbene entrambe le parti possano recedere anticipatamente in circostanze specificate.
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