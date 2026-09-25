Block porta i pagamenti Bitcoin Lightning su x402

Block è entrata a far parte della x402 Foundation e ha aggiunto il supporto a Bitcoin Lightning al protocollo di pagamento, mentre l’azienda amplia il proprio impegno nei pagamenti per gli agenti di IA.

Giovedì, Block ha dichiarato che Lightning è adatto ai pagamenti a basso costo e ad alto volume da cui dipenderà il commercio basato su agenti.

«Portare Lightning su x402 è un passo concreto verso l’obiettivo di rendere Bitcoin denaro di uso quotidiano per le persone e gli agenti che agiscono per loro conto, e siamo entusiasti di aiutare il settore a costruirvi sopra», ha dichiarato Steve Lee, responsabile dell’iniziativa di sviluppo di Bitcoin di Block, Spiral.

x402 è uno standard di pagamento aperto che consente agli agenti di IA e ai servizi web di pagare autonomamente per l’accesso alle API, ai dati e ai servizi digitali.

Block si unisce a Google, Microsoft, Amazon Web Services e a società crypto, tra cui Coinbase e la Solana Foundation, nel sostenere la x402 Foundation, lanciata ad aprile sotto la Linux Foundation.

Secondo l’annuncio dell’azienda, la mossa si basa sulla partecipazione di Block all’Universal Commerce Protocol, un’iniziativa volta a consentire il commercio guidato dall’IA per le piccole imprese.

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