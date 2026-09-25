Lo sviluppatore Vadim Zavodil ha criticato la proposta su X, sostenendo che gran parte della sua infrastruttura per la privacy era già stata implementata da Zcash. Si è chiesto quanta privacy potesse offrire inizialmente un sistema appena lanciato, osservando che un nuovo pool schermato partirebbe senza l’insieme di anonimato accumulato da Zcash in anni di utilizzo.
«La privacy è una funzione della folla. Zcash ha un vero pool schermato costruito nel corso degli anni», ha scritto. «Un metaprotocollo completamente nuovo parte da zero, quindi la tua prima transazione privata si nasconde in una folla di una sola persona.»
In un post complementare che spiegava la proposta, i ricercatori di Shielded Bitcoin hanno riconosciuto una limitazione simile, affermando che grandi depositi non creano automaticamente un grande insieme di anonimato. Hanno detto che gli osservatori potrebbero comunque riuscire a restringere le relazioni tra le transazioni se un numero ridotto di attori crea la maggior parte delle note o se i wallet mostrano comportamenti distintivi.
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Pierre-Luc Dallaire-Demers, fondatore della società di crittografia post-quantistica Pauli Group, ha sollevato una questione distinta, descrivendo la costruzione come interessante ma «per nulla resistente ai computer quantistici». In seguito Dallaire-Demers ha detto che stava esplorando come potrebbe apparire una versione completamente post-quantistica, supponendo che Bitcoin adotti prima o poi uno schema di firme post-quantistico.
Eli Ben-Sasson, coautore di Zerocash e CEO di StarkWare, ha sostenuto maggiormente la direzione della proposta. In risposta all’annuncio di Alloc Init, Ben-Sasson ha detto che l’intento originario del documento di Zerocash, precedente a Zcash, era portare la privacy su Bitcoin.
Ben-Sasson ha detto di non aver ancora letto il documento di Shielded Bitcoin, ma che vorrebbe vedere concretizzarsi su Bitcoin, al livello base, la visione della privacy e della scalabilità attraverso le prove a conoscenza zero.
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