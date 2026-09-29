Ethereum programma l’aggiornamento Glamsterdam su Sepolia per il 6 ottobre

Glamsterdam introdurrà la separazione tra proponenti e costruttori, liste di accesso a livello di blocco e un nuovo sistema di tariffazione del gas, mentre la data per la mainnet non è ancora stata fissata.

Gli sviluppatori di Ethereum hanno programmato l’attivazione del prossimo importante aggiornamento della rete, Glamsterdam, sulla testnet Sepolia il 6 ottobre.

Gli operatori dei nodi di Sepolia devono aggiornare sia i client del livello di esecuzione sia quelli del livello di consenso prima dell’attivazione, ha dichiarato lunedì la Ethereum Foundation.

Una delle modifiche di Glamsterdam è la separazione tra proponenti e costruttori integrata nel protocollo. Sposterà all’interno del protocollo di Ethereum il passaggio di consegne tra i costruttori specializzati di blocchi e i validatori, riducendo la dipendenza da middleware esterni.

Glamsterdam introdurrà liste di accesso a livello di blocco, che registrano gli account e le posizioni di storage utilizzati durante ciascun blocco.

L’aggiornamento modificherà inoltre la tariffazione del gas per riflettere meglio il costo della creazione e dell’accesso ai dati su Ethereum. I contratti che dipendono da importi fissi di gas o da limiti del gas codificati direttamente nel codice potrebbero richiedere modifiche, ha dichiarato la fondazione.

Gli sviluppatori non hanno fissato le date per il suo lancio sulla testnet Hoodi, incentrata sui validatori, né sulla mainnet.

Gli sviluppatori puntano al 2027 per Hegotá, l’aggiornamento che dovrebbe seguire Glamsterdam.

Il cofondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha dichiarato domenica che Hegotá potrebbe essere l’ultimo fork “normale” della rete prima che lo sviluppo si sposti verso gli STARK ricorsivi, la verifica formale automatizzata, il consenso ottimizzato e la crittografia resistente ai computer quantistici.

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