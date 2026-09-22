Bitcoin è stato scambiato vicino a 86.000 dollari mentre le principali altcoin hanno guadagnato terreno; l’aumento della leva sui derivati ha indicato una crescente attività speculativa nei mercati crypto.

La capitalizzazione del mercato delle criptovalute è risalita brevemente sopra i 3.000 miliardi di dollari martedì, mentre Bitcoin e le principali altcoin estendevano un rally generalizzato e l’aumento della leva indicava una crescente attività speculativa.

Bitcoin (BTC) è stato scambiato intorno agli 86.000 dollari, in rialzo di circa il 4,5% nelle ultime 24 ore, secondo CoinGecko. Ether (ETH) ha guadagnato circa il 2,3%, raggiungendo i 2.745 dollari, mentre XRP è salito del 5,7% a 1,53 dollari e Solana (SOL) è avanzata del 3,6% a 117 dollari. BNB ha guadagnato l’1,6%, mentre Dogecoin (DOGE) è stato tra gli asset large-cap più performanti, salendo di circa l’11%.

La capitalizzazione totale del mercato crypto si attestava appena sotto i 3.000 miliardi di dollari al momento della stesura, in rialzo di circa il 4,3% rispetto al giorno precedente.

Bloomberg ha riferito che l’interesse aperto sui futures perpetui nel mercato crypto era salito a quasi 160 miliardi di dollari, il livello più alto dalla fine di ottobre 2025. Secondo il rapporto, lunedì sono state liquidate posizioni ribassiste per oltre 920 milioni di dollari mentre i prezzi aumentavano, alimentando la prospettiva che la leva possa amplificare i movimenti in entrambe le direzioni.

Gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno inoltre registrato afflussi per quasi 1 miliardo di dollari lunedì, il più grande afflusso giornaliero dall’ottobre 2025.

Più in basso nelle classifiche per capitalizzazione di mercato, il token AKE di Akedo è emerso come uno degli asset con le maggiori variazioni della settimana. Al 208° posto su tutte le 8.161 criptovalute attive quotate su CoinMarketCap, AKE ha guadagnato circa il 170% negli ultimi sette giorni, portando la sua capitalizzazione di mercato a circa 1,2 miliardi di dollari al momento della stesura.

Il token legato al gaming e ai contenuti basati sull’intelligenza artificiale ha raggiunto il massimo storico di 0,1467 dollari domenica, prima di crollare di oltre il 60% dal suo picco. Nelle ultime 24 ore, i trader hanno scambiato AKE per un valore di 108,9 milioni di dollari.

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