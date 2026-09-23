Le autorità di vigilanza dell’UE avvertono che i computer quantistici potrebbero scardinare le protezioni delle criptovalute
Le autorità di vigilanza dell’UE avvertono che il calcolo quantistico potrebbe indebolire la sicurezza della blockchain, mentre gli sviluppatori di Bitcoin valutano una bozza di piano di migrazione ed Ethereum punta al 2029.
Le autorità di vigilanza finanziaria dell’Unione europea hanno avvertito mercoledì che i progressi nel calcolo quantistico potrebbero minacciare la crittografia che protegge le blockchain.
L’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati hanno dichiarato in un aggiornamento congiunto sui rischi che il calcolo quantistico potrebbe compromettere i sistemi utilizzati per proteggere transazioni, comunicazioni e database.
L’avvertimento segue una valutazione più dettagliata di Google Quantum AI. A marzo, i suoi ricercatori hanno stimato che per violare la crittografia utilizzata da molte criptovalute potrebbero servire circa 20 volte meno qubit fisici rispetto alle stime precedenti. Un qubit è l’unità di base di un computer quantistico.
Oggi non esiste alcun computer in grado di effettuare un attacco di questo tipo.
Per i detentori di criptovalute, la preoccupazione è che un futuro computer quantistico potrebbe ricavare una chiave privata da una chiave pubblica esposta e utilizzarla per autorizzare transazioni.
A febbraio, lo sviluppatore di Bitcoin Jameson Lopp e altri cinque co-sviluppatori hanno proposto di eliminare gradualmente le firme attuali della rete e di limitare il modo in cui i fondi non migrati potrebbero essere spesi cinque anni dopo l’attivazione della proposta. La proposta non è stata adottata.
La Ethereum Foundation mira a rendere Ethereum resistente agli attacchi quantistici nei suoi livelli di esecuzione, consenso e dati entro dicembre 2029.
Correlato: StarkWare testa su mainnet una transazione Bitcoin resistente ai computer quantistici