Le autorità di vigilanza finanziaria dell’Unione europea hanno avvertito mercoledì che i progressi nel calcolo quantistico potrebbero minacciare la crittografia che protegge le blockchain.

L’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati hanno dichiarato in un aggiornamento congiunto sui rischi che il calcolo quantistico potrebbe compromettere i sistemi utilizzati per proteggere transazioni, comunicazioni e database.

L’avvertimento segue una valutazione più dettagliata di Google Quantum AI. A marzo, i suoi ricercatori hanno stimato che per violare la crittografia utilizzata da molte criptovalute potrebbero servire circa 20 volte meno qubit fisici rispetto alle stime precedenti. Un qubit è l’unità di base di un computer quantistico.

Oggi non esiste alcun computer in grado di effettuare un attacco di questo tipo.

Per i detentori di criptovalute, la preoccupazione è che un futuro computer quantistico potrebbe ricavare una chiave privata da una chiave pubblica esposta e utilizzarla per autorizzare transazioni.

A febbraio, lo sviluppatore di Bitcoin Jameson Lopp e altri cinque co-sviluppatori hanno proposto di eliminare gradualmente le firme attuali della rete e di limitare il modo in cui i fondi non migrati potrebbero essere spesi cinque anni dopo l’attivazione della proposta. La proposta non è stata adottata.

La Ethereum Foundation mira a rendere Ethereum resistente agli attacchi quantistici nei suoi livelli di esecuzione, consenso e dati entro dicembre 2029.

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