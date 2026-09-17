Fonte: Cointelegraph
Le maggiori banche tedesche non sono rimaste estranee alla tendenza all’adozione.
Deutsche Bank, la più grande banca del Paese, ha rivelato mercoledì di essere in attesa dell’approvazione normativa per lanciare soluzioni di custodia di criptovalute per clienti istituzionali in Europa, con una licenza attesa a ottobre.
Nell’aprile 2024, la maggiore banca federale tedesca, Landesbank Baden-Württemberg, ha iniziato a offrire soluzioni di custodia di criptovalute dopo aver stretto una partnership con Bitpanda, con sede in Austria, per la sua piattaforma di custodia istituzionale.
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Nel frattempo, nel Regno Unito, mercoledì la FCA ha pubblicato indicazioni definitive che illustrano quando le attività legate alle criptovalute possono richiedere un’autorizzazione nell’ambito dell’imminente regime normativo del Paese.
L’autorità di regolamentazione aprirà le domande di licenza il 30 settembre, con una scadenza al 28 febbraio 2027 per le aziende che richiedono accordi transitori prima dell’entrata in vigore del nuovo regime il 25 ottobre 2027.
Giovedì, la FCA ha annunciato di aver inviato una lettera di cessazione e desistenza a tre sedi londinesi sospettate di facilitare il trading illegale di criptovalute peer-to-peer.
A febbraio, il Parlamento del Regno Unito ha approvato regolamenti che hanno incluso gli asset digitali nell’ambito di competenza normativa della FCA e a giugno ha finalizzato un pacchetto di norme e linee guida.
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