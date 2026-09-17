L’adozione delle criptovalute avanza in Germania, in particolare tra gli investitori più giovani, mentre il Regno Unito sta gradualmente restando indietro, soprattutto a causa di una regolamentazione più arretrata, secondo Luke Nolan, ricercatore di criptovalute presso CoinShares.

L’adozione delle criptovalute in Germania sta mostrando “progressi molto positivi” attraverso “family office, gestori patrimoniali e consulenti individuali”, oltre che tra le generazioni più giovani che cercano di investire il patrimonio ereditato in asset digitali, ha dichiarato Nolan a Cointelegraph durante il programma Chain Reaction show giovedì.

Al contrario, il Regno Unito è “ancora decisamente indietro”, ha affermato Nolan, aggiungendo che la Financial Conduct Authority (FCA) del Paese ha revocato il divieto sui prodotti negoziati in borsa legati alle criptovalute meno di un anno fa, rendendo il suo mercato degli asset digitali “agli inizi”. Il regolatore aveva precedentemente vietato questi prodotti agli investitori retail nel gennaio 2021.

La Germania conta 89 fornitori di servizi per crypto-asset autorizzati, pari al 25,5% delle società presenti nel registro Markets in Crypto Assets (MiCA) dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), aggiornato mercoledì. La maggiore economia dell’UE era anche il leader del blocco per autorizzazioni MiCA a giugno, con 57 società crypto autorizzate.

Fonte: Cointelegraph

Le principali banche tedesche si stanno avventurando nel settore delle criptovalute

Le maggiori banche tedesche non sono rimaste estranee alla tendenza all’adozione.

Deutsche Bank, la più grande banca del Paese, ha rivelato mercoledì di essere in attesa dell’approvazione normativa per lanciare soluzioni di custodia di criptovalute per clienti istituzionali in Europa, con una licenza attesa a ottobre.

Nell’aprile 2024, la maggiore banca federale tedesca, Landesbank Baden-Württemberg, ha iniziato a offrire soluzioni di custodia di criptovalute dopo aver stretto una partnership con Bitpanda, con sede in Austria, per la sua piattaforma di custodia istituzionale.

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Nel frattempo, nel Regno Unito, mercoledì la FCA ha pubblicato indicazioni definitive che illustrano quando le attività legate alle criptovalute possono richiedere un’autorizzazione nell’ambito dell’imminente regime normativo del Paese.

L’autorità di regolamentazione aprirà le domande di licenza il 30 settembre, con una scadenza al 28 febbraio 2027 per le aziende che richiedono accordi transitori prima dell’entrata in vigore del nuovo regime il 25 ottobre 2027.

Giovedì, la FCA ha annunciato di aver inviato una lettera di cessazione e desistenza a tre sedi londinesi sospettate di facilitare il trading illegale di criptovalute peer-to-peer.

A febbraio, il Parlamento del Regno Unito ha approvato regolamenti che hanno incluso gli asset digitali nell’ambito di competenza normativa della FCA e a giugno ha finalizzato un pacchetto di norme e linee guida.

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