Le banche stanno rapidamente ampliando la propria presenza nel mercato europeo delle criptovalute regolamentato: gli istituti di credito tradizionali rappresentano ormai quasi uno dei quattro fornitori elencati nell’ambito del regolamento dell’Unione europea sui mercati delle cripto-attività (MiCA).

Il numero di banche presenti nella lista UE dei fornitori crypto MiCA è raddoppiato, passando da circa 40 a circa 80 tra il 26 giugno e il 16 settembre, secondo un’analisi di Cointelegraph dei dati del registro MiCA dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Il numero complessivo dei fornitori di servizi per le cripto-attività (CASP) elencati è aumentato da 243 a 349 nel periodo considerato, ma i fornitori non bancari hanno perso terreno in termini relativi, con una quota scesa da circa l’84% al 77%.

Sebbene i fornitori non bancari dominino ancora il registro e siano cresciuti in termini assoluti, le banche si sono espanse molto più rapidamente, aumentando la propria quota da circa il 17% alla fine di giugno a quasi il 23% a settembre.

Le banche tedesche si riversano nel settore crypto

La Germania ha trainato gran parte dell’espansione bancaria, con decine di banche cooperative e commerciali apparse nel registro MiCA dell’ESMA.

Tra i nuovi nomi figura Deutsche Bank, il maggiore istituto di credito tedesco, che mercoledì ha annunciato piani per lanciare servizi di custodia di asset digitali per clienti istituzionali e aziendali in Europa. Un portavoce di Deutsche Bank ha dichiarato a Cointelegraph che la banca prevede di ricevere a ottobre l’approvazione normativa per l’offerta ai sensi del MiCA.

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La tendenza va oltre i maggiori gruppi bancari europei. Le aggiunte tedesche includono numerosi istituti Volksbank, Raiffeisenbank e VR Bank, mostrando che i servizi crypto regolamentati si stanno diffondendo nella rete bancaria cooperativa regionale del Paese, invece di rimanere limitati alle grandi banche internazionali.

Le banche seguono un percorso diverso per il MiCA

A differenza delle società crypto che devono richiedere l’autorizzazione come CASP, le banche possono fornire servizi crypto ai sensi del MiCA attraverso una procedura di notifica separata.

Ai sensi dell’ Articolo 60 del MiCA, un ente creditizio può fornire servizi per le cripto-attività se trasmette le informazioni richieste alla propria autorità di vigilanza del Paese d’origine almeno 40 giorni lavorativi prima di fornire tali servizi per la prima volta.

La procedura di notifica offre alle banche un modo per espandersi nel settore crypto senza passare attraverso la procedura standard di autorizzazione come CASP.

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