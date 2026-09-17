Zcash è salita di circa il 20% in 24 ore, mentre il co-fondatore di Paradigm Matt Huang ha rivelato che la società ha investito in ZEC, nel contesto di un più ampio rally del mercato crypto.

Zcash ha guadagnato circa il 20% nelle ultime 24 ore, mentre il co-fondatore di Paradigm Matt Huang ha rivelato che la società di investimenti in criptovalute ha effettuato un acquisto di ZEC di entità non specificata, il token incentrato sulla privacy che ha sovraperformato il più ampio rialzo dei mercati crypto.

Zcash (ZEC), una criptovaluta che consente agli utenti di effettuare transazioni schermate che nascondono gli indirizzi e gli importi delle transazioni utilizzando prove a conoscenza zero, era scambiata intorno ai 1.338 dollari all’ultimo aggiornamento di giovedì. Il rialzo è arrivato dopo il post pubblicato mercoledì da Huang, nel quale rivelava che Paradigm è un investitore di Zcash Open Development Lab (ZODL) e detiene token ZEC.

Il rialzo odierno, superiore al 10%, porta l’aumento mensile di ZEC a circa il 160%, rispetto al rialzo del 18,2% di Bitcoin (BTC) nello stesso periodo, secondo i dati di CoinGecko.

Huang ha descritto Zcash come un “complemento privato di Bitcoin” e ha sostenuto il fondo per gli sviluppatori finanziato dall’inflazione, affermando che i finanziamenti a lungo termine restano importanti con l’avanzare delle capacità informatiche offensive basate sull’intelligenza artificiale e del calcolo quantistico. Ha inoltre dichiarato di sostenere la combinazione del voto tramite monete di Zcash con altre forme di governance per ridurre l’imprevedibilità dell’asset monetario.

L’investimento di Paradigm nell’ecosistema più ampio di Zcash era già pubblico. A marzo, ZODL ha annunciato un round seed da oltre 25 milioni di dollari che includeva Paradigm, a16z crypto, Coinbase Ventures e Winklevoss Capital.

Il rialzo di ZEC è arrivato mentre il mercato crypto più ampio avanzava dopo che la Federal Reserve ha aumentato i tassi di 25 punti base, portandoli al 3,75%-4%, nel primo aumento dal 2023.

Anche le monete incentrate sulla privacy hanno sovraperformato nettamente il mercato più ampio. I dati di Glassnode hanno mostrato che il settore si trovava al 213% sopra il livello raggiunto al picco di Bitcoin dell’ottobre 2025, mentre un paniere che escludeva ZEC era in rialzo di circa l’85% nell’ultimo anno.

Correlato: Zcash afferma che la prova Ironwood esclude bug di contraffazione non rilevabili