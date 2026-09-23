L’analisi del prezzo di BTC ha concluso che i segnali on-chain avevano «confermato» il nuovo mercato rialzista di Bitcoin.

Bitcoin (BTC) affronta la sua «prossima vera prova» a 90.000 $, mentre i trader continuano a tornare in territorio di profitto non realizzato.





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Secondo le previsioni di CryptoQuant, le prese di profitto su Bitcoin potrebbero frenare il rialzo del prezzo di BTC a 90.000 $.

I segnali on-chain, tra cui il recupero da parte del prezzo della sua media mobile a 365 giorni a 80.500 $, hanno portato gli analisti a definire iniziato il prossimo mercato rialzista.

Il CEO di CryptoQuant Ki Young Ju ritiene che i massimi e i minimi dei cicli futuri saranno meno pronunciati grazie alla proprietà istituzionale.





Le prese di profitto rappresentano una «pausa naturale» per il prezzo di BTC a 90.000 $





Nel suo ultimo report settimanale pubblicato martedì, la piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant ha avvertito che l’area intorno a 90.000 $ comporterà una maggiore probabilità di prese di profitto qualora il prezzo la raggiungesse.





Il prezzo realizzato dei trader di Bitcoin — il prezzo medio di acquisizione dei BTC che hanno effettuato l’ultimo movimento on-chain tra uno e tre mesi fa — si attesta attualmente a 64.300 $. I dati di CryptoQuant mostrano bande superiore e inferiore intorno a questo livello, che indicano i margini di profitto o perdita per questa coorte dell’offerta. La «banda superiore» per le prese di profitto si trova a 90.300 $, ovvero il 40% al di sopra del prezzo realizzato.





«La banda superiore coincide con il cluster di offerta on-chain tra 88.000 e 90.000 $, rendendolo la prossima resistenza da superare. Storicamente, quando il prezzo si avvicina alla banda superiore, i margini di profitto dei trader si ampliano e le vendite possono intensificarsi: un punto di pausa naturale all’interno di un trend rialzista, non un’inversione», hanno dichiarato gli analisti di CryptoQuant.





Dati sul prezzo realizzato dei trader di Bitcoin (screenshot). Fonte: CryptoQuant





Il report descrive il percorso tra l’attuale prezzo spot di 86.000 dollari e la zona di presa di profitto come «in gran parte libero», senza rilevare un ritorno alle condizioni di mercato ribassista.





«Il mercato rialzista è confermato. I dati tecnici, la valutazione e i dati on-chain ora indicano tutti la stessa direzione — verso l’alto», ha proseguito, facendo eco a una precedente affermazione del CEO di CryptoQuant, Ki Young Ju.





In un post su X pubblicato questa settimana, Ki ha affermato che i futuri cicli di prezzo di Bitcoin saranno meno estremi rispetto a quelli precedenti grazie al passaggio dalla proprietà retail a quella istituzionale di BTC.





«Oggi, un mercato molto più grande e la crescente proprietà istituzionale stanno attenuando entrambi gli estremi. Le stesse forze che limitano il rialzo attenuano anche il ribasso», ha scritto.





La redditività di Bitcoin si stabilizza nel 2026





Ki ha osservato che durante il mercato ribassista del 2026, il rapporto tra valore di mercato e valore realizzato (MVRV) di Bitcoin non è mai sceso al di sotto del suo punto di pareggio, pari a 1, segnalando che la base più ampia degli investitori è rimasta complessivamente in profitto per tutto il periodo — un chiaro contrasto con i precedenti trend macroeconomici ribassisti.





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Come riportato da Cointelegraph, l’MVRV ha ora superato la sua media mobile a 365 giorni — un evento che ha segnalato la fine dei mercati ribassisti del 2018 e del 2022.





Rapporto MVRV di Bitcoin. Fonte: CryptoQuant





I nuovi afflussi di capitale verso Bitcoin rimangono notevolmente elevati questo mese. Gli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti per 1,7 miliardi di dollari nei primi due giorni della settimana, secondo i dati della società d'investimento con sede nel Regno Unito Farside Investors. Il totale di 999 milioni di dollari registrato lunedì ha costituito il più elevato totale giornaliero singolo dall'ottobre 2025.





Dati sui flussi netti degli ETF su Bitcoin. Fonte: Farside Investors



