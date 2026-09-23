Gli ETF su Bitcoin raccolgono 1,7 miliardi di dollari in due giorni mentre BTC supera il prezzo di carico dei detentori
Gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti superiori a 1,7 miliardi di dollari in due giorni, mentre Bitcoin è salito al di sopra del prezzo di carico medio stimato degli investitori.
Gli exchange-traded fund spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti superiori a 1,7 miliardi di dollari in due giorni, mentre Bitcoin veniva scambiato al di sopra del prezzo di carico stimato dell’investitore medio negli ETF.
Martedì i fondi hanno registrato afflussi netti per 715 milioni di dollari, dopo un massimo del 2026 pari a 999 milioni di dollari lunedì, secondo i dati di SoSoValue.
Martedì gli asset netti complessivi degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno raggiunto circa 111 miliardi di dollari, in aumento del 56% rispetto al minimo del 2026, pari a circa 71 miliardi di dollari, registrato il 30 giugno. Il totale resta di circa il 13% al di sotto del massimo del 2026, pari a 128 miliardi di dollari, registrato il 14 gennaio.
L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha guidato gli afflussi di martedì con 350 milioni di dollari, seguito dal Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) di Fidelity con 257 milioni di dollari e dal Grayscale Bitcoin Mini Trust con 99 milioni di dollari, secondo i dati di Farside Investors.
L’analista di Bloomberg Intelligence sugli ETF James Seyffart ha dichiarato lunedì che il detentore medio di ETF su Bitcoin era tornato in territorio positivo per la prima volta da gennaio, poiché Bitcoin si era portato al di sopra del prezzo di carico stimato degli ETF, da lui calcolato in 81.722 dollari per moneta.
Gli ultimi afflussi sono arrivati mentre martedì Bitcoin veniva scambiato intorno agli 86.000 dollari, secondo CoinGecko. Dopo essere brevemente salito oltre gli 87.000 dollari mercoledì, al momento della pubblicazione BTC veniva scambiato a 86.467 dollari, in aumento dell’1,2% nelle 24 ore e del 13,8% negli ultimi sette giorni.
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