L’andamento del prezzo di Bitcoin ha evitato un calo significativo sotto gli 86.000 $, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è impegnato a raggiungere un accordo con l’Iran dopo le elezioni di metà mandato di novembre.

Martedì Bitcoin (BTC) oscillava intorno agli 86.000 $, mentre i prezzi del greggio raggiungevano i livelli più bassi delle ultime quasi tre settimane.





Punti chiave:





Bitcoin si è consolidato intorno agli 86.000 $ dopo aver raggiunto lunedì nuovi massimi di 33 settimane.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato all’ONU che un accordo per porre fine alla guerra con l’Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di metà mandato di novembre.

Il petrolio greggio WTI è sceso vicino agli 89 $ al barile, il livello più basso dal 4 novembre, prima di risalire verso i 92 $.





Bitcoin mette alla prova la solidità del supporto a 86.000 $ mentre il petrolio scende sotto i 90 $





I dati di TradingView hanno mostrato un raffreddamento della volatilità di BTC/USD dopo che Bitcoin aveva raggiunto il giorno precedente gli 87.350 $, il livello più alto dal 29 gennaio.

Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Le azioni statunitensi si sono mosse lateralmente mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, saliva sul palco dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. In un discorso rivolto ai leader mondiali, Trump si è impegnato a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, ma ha suggerito che ciò potrebbe avvenire dopo le elezioni di metà mandato statunitensi di novembre.





«Credo che raggiungeremo un accordo subito dopo le elezioni, perché non avrebbe senso per loro non farlo», ha dichiarato.





Il petrolio greggio WTI ha registrato un lieve rialzo in vista del discorso, dopo essere sceso fino a 89,16 dollari al barile, il livello più basso dal 4 settembre. Il calo è stato favorito dalle notizie secondo cui l’Arabia Saudita aveva riaperto l’oleodotto East-West, un’importante rotta per la fornitura di petrolio. Tre fonti anonime citate da Reuters hanno dichiarato che sarebbero state necessarie da sei a otto settimane affinché i flussi raggiungessero la piena capacità.

Grafico a quattro ore dei CFD sul petrolio greggio WTI. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Un indicatore on-chain segnala la fine dell'accumulazione del mercato ribassista





Commentando l'attuale situazione di Bitcoin, la piattaforma di analisi on-chain Glassnode ha osservato che un classico indicatore di momentum è tornato al di sopra di una linea di tendenza chiave di lungo periodo.





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Il rapporto tra valore di mercato e valore realizzato (MVRV) di Bitcoin, che confronta il valore contabile dell'offerta di BTC — la sua capitalizzazione di mercato — con il prezzo cumulativo al quale è stato spostato l'ultima volta on-chain, ha ora superato la sua media mobile a 365 giorni.





«Questo è lo stesso incrocio che abbiamo osservato nel 2019 e nel 2023, all’inizio di ogni mercato rialzista», Glassnode ha osservato su X.





Il rapporto MVRV mira a determinare quello che Glassnode descrive come valore «equo» dell'offerta — ovvero se viene scambiata a un premio o a uno sconto rispetto al prezzo pagato l'ultima volta dagli investitori. Valori MVRV elevati riflettono di conseguenza maggiori profitti non realizzati nei wallet.





Il rapporto si attesta attualmente a 1,62, in aumento da 1,19 il 16 agosto. Rimane lontano dal livello di 3,7 che ha tradizionalmente segnato la zona di redditività dei massimi dei mercati rialzisti.

Grafico del rapporto MVRV di Bitcoin. Fonte: Glassnode su X.com





Proseguendo, la piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant ha individuato la possibilità di una rottura al rialzo di un livello di resistenza plurimensile per la media mobile a 30 giorni del rapporto MVRV, al di sotto di 1,5. CryptoQuant ha concluso in un post sul blog che il superamento di questo livello per la prima volta da gennaio segnerebbe la fine di una lunga fase di accumulazione da parte degli investitori.





CryptoQuant ha aggiunto che il superamento dell’attuale livello di 1,62 “confermerebbe l’inversione del mercato ribassista in corso”, riportando i massimi storici di Bitcoin, pari a 126.200 dollari, come obiettivo di prezzo per BTC.





Dati sul rapporto MVRV di Bitcoin (screenshot). Fonte: CryptoQuant



