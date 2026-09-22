Ben Nadareski, CEO della piattaforma di finanza decentralizzata Solstice basata su Solana, ha affermato che è improbabile che i mercati crypto tornino ai cicli estremi di boom e crollo, poiché una liquidità più profonda porta stabilità agli asset digitali.

Parlando al programma di Cointelegraph Chain Reaction, Nadareski ha affermato che la liquidità nelle principali coppie di trading crypto è aumentata significativamente, anche durante i mercati ribassisti, riducendo le condizioni che hanno prodotto le brusche oscillazioni dei prezzi osservate nei cicli precedenti.

Ha aggiunto che le crypto sono sempre più un mercato per il capitale istituzionale e la ricchezza delle famiglie, piuttosto che per il trading speculativo.

«Non vogliamo attraversare il 2017. Non vogliamo attraversare il 2021. Non vogliamo attraversare queste fluttuazioni enormi», ha affermato.

Le dichiarazioni arrivano mentre la partecipazione istituzionale e mercati di trading più profondi rimodellano la struttura del mercato crypto, attenuando potenzialmente la volatilità che ha caratterizzato i cicli precedenti.

Mercati più profondi potrebbero attenuare la volatilità delle crypto

I dati di mercato su Bitcoin sostengono la tesi di Nadareski secondo cui mercati più profondi hanno coinciso con una volatilità inferiore.

Un rapporto del dicembre 2025 della società di analisi blockchain Glassnode e del gestore patrimoniale Fasanara Digital ha rilevato che la volatilità realizzata a un anno di Bitcoin era scesa dall’84,4% al 43%, cosa che le società hanno attribuito in parte a una crescente profondità del mercato e alla partecipazione istituzionale.

Anche i volumi giornalieri spot di Bitcoin sono aumentati, passando da 4-13 miliardi di dollari a 8-22 miliardi di dollari al giorno durante il precedente ciclo di mercato, secondo il rapporto.

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Anche altri operatori del settore hanno sostenuto che il capitale istituzionale stia cambiando i cicli delle crypto.

A marzo, il managing partner di SkyBridge Capital Anthony Scaramucci ha affermato che il ciclo quadriennale di Bitcoin era stato «attenuato» dagli investitori istituzionali e dagli afflussi negli ETF spot su Bitcoin, pur sostenendo che il ciclo tradizionale non fosse scomparso del tutto.

Il CEO di Solstice afferma che le stablecoin su Solana potrebbero puntare a 100 miliardi di dollari

Nadareski, la cui società opera nell’ecosistema Solana, ha inoltre previsto una crescita del mercato delle stablecoin della rete.

Ha affermato che il valore delle stablecoin su Solana potrebbe superare i 50 miliardi di dollari e avvicinarsi ai 100 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni, citando la crescente adozione da parte delle società fintech, la velocità delle transazioni e le commissioni ridotte di Solana.

Solana attualmente ha una capitalizzazione di mercato delle stablecoin di circa 16 miliardi di dollari, secondo DefiLlama.

Le stablecoin sono inoltre diventate una fonte di liquidità sempre più significativa nei mercati crypto. Secondo i dati di CEX.IO, le stablecoin rappresentavano il 75% del volume totale di trading crypto nel primo trimestre del 2026, la quota più alta mai registrata, mentre il volume delle transazioni ha superato i 28.000 miliardi di dollari.

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